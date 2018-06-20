Извини, Россия, мы были не правы
Der Spiegel
Извини, Россия, мы были не правы
Мы писали, что, даже несмотря на победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, сборная России все равно не выйдет из группы. Следует признать, что мы недооценили хозяев чемпионата мира.
После игры с Египтом все выглядит совсем иначе: Россия - в плей-офф. Причем российская команда показывает гораздо более убедительный футбол, чем многие участники турнира. Это урок для нас. В 1/8 финала их ждет Португалия или Испания. Это две очень сильные команды, с которыми русским будет трудно совладать. Но однажды мы уже ошиблись в своих прогнозах.
Marca
В матче с Египтом был настоящий русский балет
Сборная России подходила к чемпионату мира с туманными перспективами. Но теперь русские выиграли два матча и подарили праздник всей стране. Разгром Египта начался с автогола после удара Зобнина. А потом зрители увидели 15 минут русского балета с кульминацией в виде потрясающего гола Дениса Черышева. Сборная России - в плей-офф, а Египет прощается с турниром.
The Guardian
Россия - отличное место для чемпионата мира
Очень вероятно, что многие люди уедут из этой страны с теплыми воспоминаниями и изменившимися представлениями о России. На протяжении месяца Россия показывает свое прекрасное, сияющее улыбкой лицо. Люди рады и турниру, и приехавшим фанатам, обстановка невероятно позитивная. Недорогое пиво и теплое солнце в большинстве городов только помогают делу. Поскольку многие транспортные пути проходят через Москву, российская столица стала своеобразным хабом для болельщиков. Десятки тысяч фанатов гуляют здесь вечерами между играми, создавая атмосферу карнавала.
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