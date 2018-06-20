Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
20.06.2018 23:55
Рубрика: Спорт

Извини, Россия, мы были не правы

Зарубежная пресса делится первыми впечатлениями от чемпионата мира в России. И признает: он проходит в фантастической атмосфере. А еще хвалит нашу сборную, гарантировавшую себе выход из группы. "РГ" публикует самые яркие выдержки из ведущих иностранных СМИ.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Неделя №7596 (133)

Der Spiegel

Извини, Россия, мы были не правы

Мы писали, что, даже несмотря на победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, сборная России все равно не выйдет из группы. Следует признать, что мы недооценили хозяев чемпионата мира.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018

После игры с Египтом все выглядит совсем иначе: Россия - в плей-офф. Причем российская команда показывает гораздо более убедительный футбол, чем многие участники турнира. Это урок для нас. В 1/8 финала их ждет Португалия или Испания. Это две очень сильные команды, с которыми русским будет трудно совладать. Но однажды мы уже ошиблись в своих прогнозах.

Marca

В матче с Египтом был настоящий русский балет

Сборная России подходила к чемпионату мира с туманными перспективами. Но теперь русские выиграли два матча и подарили праздник всей стране. Разгром Египта начался с автогола после удара Зобнина. А потом зрители увидели 15 минут русского балета с кульминацией в виде потрясающего гола Дениса Черышева. Сборная России - в плей-офф, а Египет прощается с турниром.

The Guardian

Россия - отличное место для чемпионата мира

Очень вероятно, что многие люди уедут из этой страны с теплыми воспоминаниями и изменившимися представлениями о России. На протяжении месяца Россия показывает свое прекрасное, сияющее улыбкой лицо. Люди рады и турниру, и приехавшим фанатам, обстановка невероятно позитивная. Недорогое пиво и теплое солнце в большинстве городов только помогают делу. Поскольку многие транспортные пути проходят через Москву, российская столица стала своеобразным хабом для болельщиков. Десятки тысяч фанатов гуляют здесь вечерами между играми, создавая атмосферу карнавала.

Новости чемпионата
Дания - Австралия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
Аргентина - Хорватия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:00
Болельщики Японии и Сенегала убрали за собой мусор после матча 20.06.2018
Сборная Португалии победила команду Марокко во втором матче на ЧМ-2018 20.06.2018
Испания победила Иран и догнала Португалию в группе на ЧМ-2018 20.06.2018

Испания победила Иран и догнала Португалию в группе на ЧМ-2018 20.06.2018

Сборная Испании по футболу в матче чемпионата мира-2018 одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0. Подопечные Фернандо Йерро, набрав четыре очка, догнали в турнирной таблице группы В Португалию

Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018 20.06.2018

Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018 20.06.2018

Сборная России официально стала участником 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Это произошло после того, как уругвайцы одержали победу над Саудовской Аравией со счетом 1:0

Уругвайцы победили Саудовскую Аравию благодаря голу Суареса 20.06.2018

Уругвайцы победили Саудовскую Аравию благодаря голу Суареса 20.06.2018

Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче чемпионата мира. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0. В итоге Уругвай вместе со сборной России досрочно вышел в плей-офф турнира

Гол Роналду принес Португалии первую победу на ЧМ-2018 20.06.2018

Гол Роналду принес Португалии первую победу на ЧМ-2018 20.06.2018

Сборная Португалии обыграла в "Лужниках" команду Марокко в матче второго тура чемпионата мира-2018 - 1:0. Единственный мяч забил Криштиану Роналду