Аэропорты Бреста и Гродно станут доступнее для транзитных путешественников

Туристическая индустрия Беларуси настойчиво и успешно делает свои исторические жемчужины - Брест и Гродно - еще более привлекательными и для любителей увлекательных маршрутов, и для транзитных путешественников. Это становится реальной перспективой благодаря действию безвизового режима. Такое мнение высказал один из руководителей Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич, которого излагает БЕЛТА.

В частности, такой возможностью могли бы воспользоваться жители граничащих с Беларусью регионов Польши. "Ведутся переговоры с отдельными авиакомпаниями Европы по привлечению их в гродненский аэропорт. Аналогичная работа проводится и в Бресте", - сообщил Грицевич.

Кроме того, областные аэропорты расширяют свою чартерную программу, развивают инфраструктуру. Заканчивается работа по продлению взлетно-посадочной полосы в Бресте, что расширит возможности для приема воздушных судов. Гомельский аэропорт также увеличивает загрузку. Правда, "пока мы говорим только о чартерных рейсах", - пояснил чиновник.

Отвечая на вопрос агентства относительно увеличения срока безвизового въезда через аэропорт белорусской столицы, Грицевич пояснил, что и этот вопрос находится в стадии обсуждения. "Думаю, что до конца года мы увидим результаты", - добавил он.

О том, сколько конкретно дней туристы смогут находиться в РБ без визы, пока никто из официальных лиц информацией не располагает. "С точки зрения динамики туристического потока интересно довести срок до 15 дней, чтобы плотнее загрузить санатории Беларуси", - пояснил позицию Минспорта его представитель.

С начала действия безвизового режима через столичный аэропорт Беларусь уже посетили около 120 тысяч туристов. Чаще всего такой возможностью пользовались гости из ФРГ, Польши, Италии, Великобритании и США. "Отмечается рост пассажиропотока примерно на 22%", - добавил Грицевич.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. С 1 января 2018 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней.

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