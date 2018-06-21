Акционирование "Почты России" начнется в октябре

Процесс преобразования "Почты России" из предприятия в акционерное общество начнется в октябре. В нем сто процентов акций будет принадлежать государству. И конечно в составе совета директоров будут представители правительства и отраслевого министерства. Список кандидатов, которые в него могут войти пока не оглашался.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит начать этот процесс. Ожидается, что уже на следующей неделе он поступит на рассмотрение в Совет Федерации, а в июля ляжет на подпись президенту, отметил источник "РГ".

Функции единственного акционера будет осуществлять Росимущество, уточнил председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, который был одним из инициаторов этого закона.

"Разработка законопроекта явилась ответом на общественный запрос, который свидетельствовал о необходимости реформирования подходов к организации государственной почтовой службы. Мы рассчитываем, что изменение статуса предприятия позволит повысить его эффективность и клиентоориентированность", - отметил глава "Почты России" Николай Подгузов.