Реальные результаты сотрудничества строителей Беларуси и России можно увидеть сегодня во многих российских регионах. О том, что строится и будет построено в ближайшей перспективе - министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный.

Анатолий Борисович, как часто вы бываете в России, в каких регионах?

Анатолий Черный: Специально такую статистику не веду. Езжу по мере необходимости. В мае, например, встречались с губернатором Брянской области, обсуждали возможное сотрудничество. Псков - регион, за которым я закреплен как член Правительства. Там бываю минимум два раза в год. Был в Республике Коми, где строим школу на 1200 мест и в планах еще на 600 мест. Не забываем Калининградскую область. Там необходимо побывать в ближайшее время и встретиться с губернатором. Так что в регионах бываю более десятка раз в год.

Можно добавить к этому перечню, наверное, и Калугу, Санкт-Петербург, Москву...

Анатолий Черный: В Москве глобальные вопросы обсуждаем с министром строительства, вице-премьером российского правительства. А в Калуге и области бываю чаще всего. Там много серьезных задач решаем, в том числе с привлечением частного бизнеса. Только что смотрел, какая там обстановка, - на объектах установлены видеокамеры, картинка поступает на мой монитор в режиме реального времени. Начали новую школу, в ближайшее время профинансируем этот объект. Еще одну школу заканчиваем, уже монтируем специализированное оборудование. К новому учебному году сдадим. Там и детский сад уже построен, завершается благоустройство, и комплекс жилых домов. Вообще Калуга - наш приоритетный регион. Мы там встретили поддержку и понимаем, что нужно, чтобы сотрудничество развивалось.

За что ценят в России белорусских строителей?

Анатолий Черный: Если говорить о монтажных организациях, то наше преимущество в том, что в Беларуси удалось сохранить школу монтажников, чего не скажешь о сопредельных государствах. Один из последних примеров - Усольский калийный комбинат, где монтаж ответственных трубопроводов вел наш трест "Промтехмонтаж". Востребованы и инженерно-технический состав, и рабочие. Квалифицированные сварщики, монтажники сегодня в дефиците везде, в том числе в Беларуси, однако находим возможность участвовать в сооружении российских объектов. Но есть и работники, недогруженные пока в нашей стране. Поэтому берем в России комплексные проекты, ведем строительство под ключ.

Та же школа в Калужской области - наглядный пример. Задействованы специалисты от каменщика, штукатура до монтажника. Плюс привлечение наших инвестиций: школу строим за средства Белорусского банка развития.

Беларусь тем самым выступает в роли инвестора?

Анатолий Черный: Школа в Калуге стала нашим пилотным проектом в 2017 году, когда мы выступили инвестором в соответствии с 534-м Указом Президента Беларуси. Аналогичную схему намечаем применить в Сыктывкаре. В Калуге уже второй проект начинается по такому же принципу: закончено оформление кредита, подписано кредитное соглашение, рассчитываем в первых числах июня его реализовывать. Пока работаем там за счет собственных средств. В 2019 году эта схема развернется в полную силу.

Строители сейчас востребованы и в Беларуси, но это не значит, что мы какие-то проекты в России будем сворачивать

Сколько в среднем работает в России белорусских строителей и как они защищены в социальном плане?

Анатолий Черный: Количество работающих зависит от стадии возведения объекта. На этапе общестроительных работ это может быть 1000 и более человек. Столько примерно сейчас и имеем. Что касается социальной стороны, то, работая по 534-му Указу, мы полностью защищаем своих людей. Ведь мы выступаем как подрядчики и инвесторы, собственными деньгами все оплачиваем. Даже когда строим жилье за счет собственных средств и средств российского заказчика и расчет получаем по результатам реализации этого жилья, стараемся, чтобы все нормы соблюдались. Так, в Калужском регионе сразу было предусмотрено строительство школы и детского сада, подъездная дорога с троллейбусной линией и разворотным кольцом. Тем самым район получился коммерчески привлекательным и риски минимальные. Когда дома поднимаются выше 3-4-го этажа, уже практически все жилье раскуплено, и нашим стройорганизациям выплачены авансы.

Используете преимущественно белорусские материалы?

Анатолий Черный: Жилье практически все строим из своих конструкций, доставляем своим автотранспортом или железнодорожным. Школу комплектуем процентов на 70 из белорусских материалов. В Калуге есть хороший завод керамической плитки, но вместе с тем белорусские коллекции оказались вполне конкурентоспособны. Минский завод "Керамин" сделал несколько дизайн-проектов некоторых помещений и холлов поэтажно. Учли и возраст учащихся. Получилось выгодно, и реклама своего рода. Железобетонные конструкции практически все нашего производства. Для того чтобы в кратчайшие сроки укомплектовать объект, мы задействуем мощности основных белорусских предприятий. Экспорт стройматериалов ежегодно растет. Так, в прошлом году прирост составил 23 процента, в этом уже 20.

В России востребованы белорусские проекты и другие инженерные разработки?

Анатолий Черный: Достаточно широко. Наши проектные институты имеют все необходимые допуски. Умеем работать и с местной стройэкспертизой. Где-то просто отдельными разделами берем проектирование, где-то выходим на генподряд. Сейчас консолидируем усилия с российскими коллегами. Проектные институты, наука должны работать вместе, чтобы не изобретать каждому свой велосипед. Жилье строим по белорусским проектам, адаптированным к российским условиям. У нас есть полный набор планировок в домах КПД. Что касается школ, там другая ситуация. Есть альбом проектов Российской Федерации, рекомендуемых к применению. Мы предлагаем туда включить и наши новейшие разработки. Есть у нас и хорошие проекты детских садов.

А как видятся перспективы в целом?

Анатолий Черный: В Беларуси растут инвестиции в экономику, и строители сразу стали востребованы. Но это не значит, что мы какие-то проекты в России будем сворачивать: у нас задней скорости нет. Идет проработка серьезных проектов стоимостью до ста миллионов евро. Но и небольшие объекты на 30-40 миллионов российских рублей нашим предприятиям интересны. Работая на российском рынке, мы лучше познаем друг друга, видим новые подходы, технологии. Это дает толчок собственному развитию. Задача стоит минимум на 5% в год прирастать по экспорту стройуслуг. По стройматериалам фактически выходим на 20%.

Белорусские объекты в России

Калужская область

Белорусские строители возводят в Калужской области современные микрорайоны с социальной инфраструктурой - школами, поликлиниками, детскими садами и благоустроенной территорией. В настоящее время в Калуге реализуются такие проекты, как жилые комплексы "Малиновка" и "Малиновка -2", "Анненки", мини-полис "Веснушки", а также много­этажная застройка "Белорусский квартал" в Балабаново и "Заовражье" в Обнинске. Стройматериалы в Калужскую область поставляют шесть белорусских заводов.

Псковская область

В микрорайоне Борисовичи в Пскове с участием белорусских строителей и использованием белорусских стройматериалов построена школа на 1350 учеников. Сейчас белорусские строители принимают участие в возведении школы № 6 в Великих Луках и Перинатального центра в областном центре. Используются стройматериалы и лифтовое оборудование белорусского производства. Также белорусские специалисты детально проработали и представили проект нового жилого микрорайона с романтическим названием "Сиреневый бульвар".

Сахалинская область

Это единственный российский островной регион. Он состоит из 59 островов, самый большой из которых - остров Сахалин. Здесь по передовым белорусским технологиям в селе Раздольное строится животноводческая ферма на тысячу голов крупного рогатого скота и агрогородок на 50 домов. Агрогородок включает всю дорожную и инженерную инфраструктуру. Дома площадью 100 кв. метров сдаются "под ключ". Кроме того, здесь будет построено плодоовощное хранилище, а также уже разбит большой яблоневый сад.