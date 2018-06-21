Берлинская полиция отберет холодное оружие у пассажиров электричек

Из-за резко увеличившегося количества инцидентов с применением холодного оружия в транспорте, а также по причине продолжающегося чемпионата мира, федеральная полиция Германии ужесточает контрольные меры в метро и электричках. Так, в ближайшие выходные полицейские начинают патрулирование общественного транспорта, и рекомендуют всем оставить дома все, что подпадает под определение "холодное оружие".

Как сообщают немецкие СМИ, в случае обнаружения запрещенных предметов, их хозяевам грозят крупные штрафы, и естественно - конфискация опасных предметов. Запрет на ношение холодного оружия будет действовать с 20 часов пятницы 22 июня по 6 часов понедельника 25 июня. Причина принимаемых мер - матч Германия-Швеция в Сочи, который пройдет в субботу. В выходные в Берлине поэтому ожидаются многочисленные болельщики со всей Германии, которые будут наблюдать за игрой на "миле фанатов", идущей от Бранденбургских ворот в сторону центра западного Берлина. Особо жетский контроль будет на участке от вокзала Лихтенберг до площади Александерплатц. Эта линия выбрана именно потому, что в выходные здесь ожидается большой наплыв пассажиров.

Как сообщает берлинская газета Tagesspiegel, представители полиции заявили, что стражи порядка будут по своему усмотрению обращаться к подозрительным личностям и предлагать пройти досмотр.

Основанием для принятия решения стали сведения полиции о вызывающих подозрение частых насильственных деяниях "в определенных возрастных группах". Полиция сообщила, что "благодаря контролю должны быть предотвращены уголовные преступления и лучше защищены стражи порядка". Принимаемые меры рассматриваются как необходимые "из-за участившихся насильственных деяний с применением опасных инструментов". Подобный режим усиленного контроля вводился ранее в Нюрнберге и Гамбурге.