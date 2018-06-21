Болельщики еще могут получить билеты в бесплатные поезда на матчи плей-офф

Более 15 тысяч болельщиков получили билеты на бесплатные поезда, курсирующие между 11 городами России, где проходят матчи чемпионата мира, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих, подводя промежуточные итоги работы транспорта во время футбольного первенства. На 20 июня отправлено 223 бесплатных поезда, которые перевезли почти 100 тысяч человек, отметил он.

К 11 дню с момента начала перевозок на бесплатных поездах забронировано порядка 90 процентов мест в тех составах, которые идут на матчи группового этапа и 68 процентов мест на поезда к матчам плей-офф.

По бесплатным билетам есть ограничения в объемах, которые в том числе определены и условиями взаимодействиями с ФИФА, назначений дополнительных вагонов или поездов не планируется, сказал Дитрих. Поэтому, тех, кто забронировал места на бесплатном поезде, но по каким-то причинам не сможет поехать, он призвал оформить возврат билета в личном кабинете на сайте tickets.transport2018.com. Тогда этим местом смогут воспользоваться другие пассажиры из листа ожидания, который формируется на том же интернет-ресурсе. Отменить поездку можно также по телефонам горячей линии транспортной дирекции. Кстати, на линию поступают не только вопросы о билетах. Например, китайские болельщики перепутали Вологду и Волгоград. Для них названия этих городов показались одинаковыми, хотя находятся на расстоянии в тысячу километров. Гостям помогли добраться до нужного места, сказал Дитрих.

Приехать в города проведения матчей по железной дороге можно и за свои деньги. Транспортники готовы назначать новые поезда, чтобы все любители футбола смогли добраться к местам проведения матчей.

По плану во время ЧМ между городами-организаторами будут курсировать 14 817 регулярных поездов, вместимостью более десяти миллионов человек. Еще четыре миллиона человек перевезет во время ЧМ авиация, отметил министр. За неделю с 14 по 21 июня авиакомпании уже перевезли более 1,5 миллионов человек, то есть практически население Екатеринбурга или Новосибирска. В общей сложности было добавлено 606 рейсов провозной емкостью более 100 тысяч мест.

Кроме российских перевозчиков на время ЧМ разрешено летать внутри России иностранным авиакомпаниям. Более десяти иностранных компаний с 13 по 21 июня подали заявки на 3122 рейса, выдано 2348 разрешений, из них 2336 - на международные рейсы. Вопросов к их работе, каких-либо сбоев в работе нет, отметил министр.

Что касается автобусов из других стран, то их владельцам при пересечении границы бесплатно выдают устройства системы "Платон". На текущий момент в системе "Платон" зарегистрированы такие автобусов из 22 стран, и более половины их них относятся к Республике Беларусь и к Украине, сказал Дитрих.