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Рубрика: Экономика

ЦБ готовится к скупке гражданами корпоративных облигаций

Текст: Игорь Зубков
Банк России ожидает массового прихода граждан на рынок облигаций: на фоне снижения ставок по депозитам и доверия к ОФЗ скоро возникнет интерес и к более доходным корпоративным облигациям, считает первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
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Чтобы инвесторы, особенно мелкие, имели однозначные ориентиры для своего выбора, ЦБ предложил обсудить изменения порядка листинга, в ходе которого биржа определяет принадлежность ценной бумаги к одному из двух котировальных списков, либо относит ее к некотировальной части. Включение в первый список (он сейчас насчитывает 251 выпуск 54 эмитентов, в основном крупнейших компаний) служит "знаком качества", но по факту это не является полноценной гарантией отсутствия у эмитента нарушений или окончательным подтверждением инвестиционной привлекательности облигации, считают в Банке России. "На практике имеют место случаи формального подхода биржи к включению ценных бумаг в премиальный котировальный список", - говорится в выпущенном ЦБ консультативном докладе. Сергей Швецов напомнил об убытках пенсионных фондов, которые принесли им облигации из первого списка в 2014 году.

Поскольку физлица воспринимают наличие ценной бумаги в премиальном списоке как некую гарантию, ЦБ предлагает обсудить ответственность бирж (по сути, речь идет о Московской бирже, где обращаются практически все российские биржевые облигации) или ее менеджмента - административную либо в части деловой репутации - за потери инвесторов, связанные с попаданием в листинг "некачественных" облигаций (то есть не соответствующих заявленным требованиям). Швецов упомянул и о необходимости исключить конфликт интересов, чтобы, например, за привлечение и листинг эмитентов не отвечал один и тот же член правления биржи.

Вместе с тем Банк России выносит на обсуждение идею отказаться от жестко формализованных листинговых требований и передать бирже все полномочия по их установлению, чтобы сделать их более гибкими.

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"Реформа листинга даст возможность бирже применять дополнительные оценочные критерии при отборе эмитентов в первый список, и тем самым биржа станет в большей степени ответственна за качество списка, - сообщили "РГ" в пресс-службе Московской биржи. - Мы выступили инициаторами обсуждения этих новых критериев. Сегодня же главный критерий - кредитный рейтинг эмитента, а его присваивает не биржа".

Как следует из доклада ЦБ, не исключено, что из-за определяющего для облигаций значения кредитных рейтингов оба уровня котировальных списков будут объединены.

ЦБ принимает отзывы по докладу до 30 июля, до конца года он намерен определиться по подходам к листингу. Главное, по словам Швецова, - прийти к единому пониманию сущности котировальных списков биржей, регулятором и инвесторами.

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