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21 июня 2018 г.

Постановление правительства Чеченской Республики от 19 июня 2018 года № 101 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Чеченской Республики за I квартал 2018 года"

Дата подписания 19 июня 2018 г.
Опубликован 21 июня 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 года № 54 "Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации" и Законом Чеченской Республики от 10 июля 2007 года № 43-PЗ "Об установлении потребительской корзины и порядка определения прожиточного минимума в Чеченской Республике" Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики величину прожиточного минимума по Чеченской Республике за I квартал 2018 года в расчете на душу населения 10 170 рублей, для трудоспособного населения - 10 512 рублей, пенсионеров - 8 343 рубля, детей - 10 143 рубля.

2. Министерству Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума по Чеченской Республике за I квартал 2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С.Ахмадов

 

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