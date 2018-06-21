Выпускнику Университета науки и техники из Циндао Э Сянхуну 24 года. Молодой человек, чья фамилия созвучна китайскому слову "голодный", действительно ненасытен в своей тяге к приключениям и риску. Совсем недавно он принял участие в 50-дневной гонке на яхтах — Clipper Round the World.

Заняв второе место в общей турнирной таблице в гонке от Санья до Циндао, гоночная яхта "Циндао" отправляется домой. Фото: China Daily

Сянхун присоединился к азиатско-тихоокеанскому этапу гонки в Австралии в конце января и финишировал в Циндао 15 марта. Достойно пройдя через испытания непогодой, штормами и бытовыми сложностями, порой возникавшими на борту яхты под названием "Циндао", он понял, как соскучился по дому.

"Здорово вернуться домой! Я очень воодушевился, когда увидел, как наша лодка движется по карте GPS и приближается к конечной точке назначения, - рассказал Э Сянхун. - За восемнадцать часов до того, как лодка пересекла финишную черту, я был так взволнован, что не спал всю ночь".

Азиатско-тихоокеанский этап гонки считается одним из самых сложных в плане навигации. В течение семи дней ветры силой до сорока узлов трепали яхту "Циндао". В результате чего один из членов экипажа даже получил тяжелое ранение после того, как упал с верхней полки в каюте.

"Сложно нормально жить на борту в таких условиях. Отдых и даже поход в туалет становились проблемой, - поделился Э. - Культурные и языковые различия между членами команды также порой вызывали некоторые сложности в общении".

Несмотря на все трудности, "Циндао" финишировала пятой в гонке от города Санья до порта Циндао, но, набрав бонусные очки, в общем зачете получила второе место. "Конечно, мы могли бы использовать более осторожную стратегию, чтобы финишировать в первой тройке, но тогда не удалось бы прорваться в общем зачете", - прокомментировал Э успех своей команды.

Цель - привлечь как можно больше молодых людей к занятиям парусным спортом

Другой член экипажа китайской яхты Лю Юйлэй также полон впечатлений от гонки.

"Я хочу увидеть мир и приобрести новый опыт в мореплавании", - сказал 23-летний Лю, прошедший до соревнований месячную подготовку в Англии.

Он с восторгом вспоминает то особое чувство товарищества, которое возникло между членами международного экипажа. "Независимо от того, какие на нашем пути возникали трудности и насколько все мы были уставшими, члены экипажа всегда были преданы делу", - говорит Лю. Ребята, меняясь, несли дежурство, находясь на посту по шесть часов в течение дня и по четыре часа в ночное время.

24-летний член китайской команды на борту "Циндао" Э Cянхун управляет верхней частью мачты в момент, когда гоночная яхта подходит к доку в своем родном порту. Фото: China Daily

По словам Лю, было непросто. "Они надевали свою аккуратную униформу, заступая на дежурство, а заканчивали его промокшими до нитки".

Э и Лю были выбраны для участия в гонке через программу Qingdao Ambassador Program, которая работает с тех пор, как гонка Clipper Race впервые вступила в партнерство с городом Циндао в сезоне 2005-2006 годов. Цель программы - привлечь больше молодых людей к занятиям этим видом спорта. И за последние 13 лет программа выявила немало талантливых спортсменов, например, таких, как Го Чуань или Вики Сун, которая стала первой китайской женщиной, совершившей кругосветное плавание в ходе гонки Clipper Race в 2013-2014 годах.

Нынешняя гонка - уже седьмая по счету, которая включала в себя Циндао в качестве принимающего порта. Но флот гонки впервые причалил к недавно построенному яхт-клубу Wanda, современному объекту на Западном побережье Циндао. Кстати, партнерство с портом Циндао было продлено на 2019-2020 годы.

Справка

Раз в два года гонка Clipper Round the World длится около 10 месяцев и охватывает около 40 тысяч морских миль. Около 40 процентов экипажей не имеют опыта в парусном спорте до момента регистрации на гонку, что дает примерно пяти тысячам человек возможность реализовать свои мечты о морских путешествиях.