Дания и Австралия сыграли вничью на ЧМ-2018

Датчане в первой игре на турнире со счетом 1:0 победили сборную Перу 1:0, таким образом, им достаточно было выиграть у австралийцев, чтобы практически наверняка обеспечить себе выход в плей-офф. В свою очередь, сборная Австралии не без борьбы, но все же уступила Франции 1:2, потому ей нельзя было проигрывать, чтобы сохранить шансы на попадание в 1/8 финала.

Со стартового свистка инициативу захватили датчане и открыли счет уже на седьмой минуте. Кристиан Эриксен нанес мощный и красивый удар с линии штрафной, не оставив австралийскому голкиперу Мэтью Райана ни единого шанса. Однако, забив, сборная Дании, постепенно растеряла преимущество, и ближе к перерыву уже австралийцы хозяйничали на поле.

В итоге еще в первом тайме они смогли сравнять счет. И вновь, уже не в первый раз на турнире, свою роль сыграла система видеопомощи арбитра. Главный судья испанец Матеу Лаос углядел игру рукой в своей штрафной со стороны Юсуфа Поульсена и, чтобы убедиться наверняка, отправился смотреть повтор. Вернувшись на поле, он решительно указал на "точку", а заодно выписав Поульсену желтую карточку, которая стала для него второй в двух матчах - а это значит, что решающую игру с французами он пропустит.

Пенальти же взялся исполнить капитан сборной Австралии Миле Йединак, и он был точен. На перерыв команды ушли при счете 1:1, но во второй половине встречи цифры на табло не изменились, хотя те же австралийцы имели несколько хороших голевых моментов, но на высоте был голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель.

Финальный свисток зафиксировал ничью, а это значит, что обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Дания набрала четыре очка и временно возглавила турнирную таблицу группы С. Положение может измениться уже сегодня вечером, когда станет известен результат матча между Францией и Перу - эта игра состоится в Екатеринбурге и начнется в 18:00 по московскому времени. Что касается австралийцев, у них на счету один балл, и им необходимо в заключительном туре группового этапа побеждать перуанцев, чтобы иметь шанс пройти в 1/8 финала.