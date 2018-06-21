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21.06.2018 21:42
Рубрика: Спорт

Папа может

Датский защитник слетал домой к новорожденной дочери
Футболисты сборной Дании скинулись и оплатили аренду частного самолета для защитника команды Йонаса Кнудсена, чтобы он смог слетать домой и увидеть новорожденную дочь.
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)

Супруга Йонаса Кнудсена Трине родила девочку на несколько недель раньше срока. На этот момент датчане уже находились на тренировочной базе в Анапе. В первом матче на ЧМ сборная Дании победила команду Перу со счетом 1:0 и отпустила Кнудсена к семье.

Фото: EPA
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- Мы захотели поступить по-человечески. Надо помнить, что футболисты такие же люди, - цитирует вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля Би-би-си. - Я сам отец и представляю, как радостно было Йонасу получить это известие и как тяжело не иметь возможности быть рядом с близкими. Мы сделали все, чтобы он увидел свою дочь.

К матчу с австралийцами в Самаре счастливый Кнудсен вернулся в расположение сборной Дании.

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