Дмитрий Козак: Нефтяники недополучают до 1 миллиарда рублей в день

Из-за заморозки цен на топливо в розничном сегменте нефтяники недополучают до 1 миллиарда рублей выгоды в день. Такую оценку ситуации дал курирующий вопросы энергетики вице-премьер Дмитрий Козак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Впрочем, российский лидер не согласился с такой характеристикой, заявив, что потерями этот миллиард назвать все-таки нельзя.

"Ничего не теряют, это недополученный доход просто", - отметил глава России.

Напомним, средняя цена за бензин на 9 июня достигла 43 рублей 48 копеек за литр, при этом с начала года, по оценке Росстата, стоимость топлива увеличилась на 8,2%.

В качестве ответных мер правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен на уровне, достигнутом 30 мая (при этом на ряде АЗС цена литра бензина или дизельного топлива даже снизилась). Кроме этого, были снижены акцизы на топливо, а минфином предложено наделить кабинет министров полномочиями увеличивать размер экспортной пошлины на нефтепродукты до 90% от пошлины на сырую нефть (сейчас пошлина на нефтепродукты составляет 30% от пошлины на черное золото).