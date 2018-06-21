Эквадор: Убежище для Ассанжа в посольстве не может быть вечным

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж не может вечно находиться в посольстве Эквадора в Великобритании, полагает новый министр иностранных дел страны Хосе Валенсия.

По словам главы внешнеполитического ведомства латиноамериканского государства, правительство Эквадора в настоящий момент ищет выход из сложившейся ситуации, в том числе в ходе контактов с британскими властями, передает агентство AP. Руководитель эквадорского МИДа при этом не стал разглашать детали переговоров.

По некоторым данным, эквадорские власти активно прорабатывают вопрос о перемещении Ассанжа из посольства в Лондоне в другое место. Нахождение правозащитника на территории дипмиссии и его активная деятельность в сети доставляет массу хлопот эквадорскому правительству. Так, ряд заявлений Ассанжа по чувствительным проблемам международной повестки, включая вопрос о независимости Каталонии, породили напряженность между Эквадором и некоторыми западными странами. В результате в марте этого года активисту вынуждены были закрыть доступ в интернет.

"Данная мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами", - говорилось в заявлении министерства связи Эквадора по этому поводу.

С приходом к власти в Эквадоре нового президента Ленина Морено положение Ассанжа стало довольно шатким. Появилась информация, что под давлением из Вашингтона основателя WikiLeaks могут вынудить покинуть посольство в Лондоне.

Напомним, что Ассанж получил политическое убежище и скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне от преследования американских властей с 2012 года. США обвиняют его в провоцировании утечек секретной информации.