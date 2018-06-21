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21.06.2018 08:55
Рубрика: В мире

Эквадор: Убежище для Ассанжа в посольстве не может быть вечным

Текст: Александр Ленин

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж не может вечно находиться в посольстве Эквадора в Великобритании, полагает новый министр иностранных дел страны Хосе Валенсия.

По словам главы внешнеполитического ведомства латиноамериканского государства, правительство Эквадора в настоящий момент ищет выход из сложившейся ситуации, в том числе в ходе контактов с британскими властями, передает агентство AP. Руководитель эквадорского МИДа при этом не стал разглашать детали переговоров.

Эквадор потратил на охрану Ассанжа пять миллионов долларов

По некоторым данным, эквадорские власти активно прорабатывают вопрос о перемещении Ассанжа из посольства в Лондоне в другое место. Нахождение правозащитника на территории дипмиссии и его активная деятельность в сети доставляет массу хлопот эквадорскому правительству. Так, ряд заявлений Ассанжа по чувствительным проблемам международной повестки, включая вопрос о независимости Каталонии, породили напряженность между Эквадором и некоторыми западными странами. В результате в марте этого года активисту вынуждены были закрыть доступ в интернет.

"Данная мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами", - говорилось в заявлении министерства связи Эквадора по этому поводу.

С приходом к власти в Эквадоре нового президента Ленина Морено положение Ассанжа стало довольно шатким. Появилась информация, что под давлением из Вашингтона основателя WikiLeaks могут вынудить покинуть посольство в Лондоне.

Напомним, что Ассанж получил политическое убежище и скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне от преследования американских властей с 2012 года. США обвиняют его в провоцировании утечек секретной информации.

В мире Южная Америка Эквадор

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