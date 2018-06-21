Новости

Иран досрочно покинул встречу комитета ОПЕК+ 22:10
В ГД и СФ ответили на призыв украинского генерала "достать ракетами Москву" 21:54
Дидье Дешам: Поздравляю сборную России с прекрасным стартом 21:35
Игрок сборной Колумбии получил множество угроз из-за удаления на ЧМ-2018 21:25
Новак: Будущее сделки ОПЕК+ после 2018 года надо обсуждать уже сейчас 21:00
Болельщики еще могут получить билеты в бесплатные поезда на матчи плей-офф 20:50
Нефть подешевела на фоне предложения ОПЕК+ повысить добычу 20:50
Искусственный интеллект научился собирать кубик Рубика 20:49
Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Перу 20:20
Объявлены составы команд матча Аргентина - Хорватия 20:15
Алексей Груздев назначен замминистра промышленности и торговли 20:02
Заместителем главы Минпромторга стал Алексей Груздев 19:58
Принцесса Японии: Для меня большая честь быть в России 19:55
Рабочий день могут сократить на 1-4 часа 19:35
Житель Челябинска выиграл в лотерею больше 170 миллионов рублей 19:01
"Матч ТВ" установил рекорд по средней доле телесмотрения 19:00
В Липецке КамАЗ протаранил шесть машин на остановке 18:58
Европол предупредил об опасности роста терроризма в Европе 18:55
Пол Маккартни рассказал о своем новом альбоме Egypt Station 18:45
Супругу премьера Израиля обвинили в растрате госсредств 18:30
Крупнейший центр сертификации автомобилей будет создан в Подмосковье 18:26
Источник назвал внезапную причину развода Сергея Шнурова 18:20
Сейм Латвии запретил обучение на русском языке 18:11
Новгородец ответит в суде за убийство и каннибализм 18:10
НАТО посоветовали опасаться "секретного флота" России 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 21:55
Рубрика: В мире

Вот-вот разгорится костер

ЕС повысил пошлины на американские товары
Текст: Александр Саможнев
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
С пятницы вступает в силу распоряжение Евросоюза о введении пошлин в размере 25 процентов на товары из США, включая продукцию из стали и алюминия, кукурузу, арахисовое масло, джинсы и мотоциклы. Это позволит обеспечить дополнительные поступления в казну в размере 2,8 миллиарда евро, сообщает Еврокомиссия.

"ЕС не хотел идти таким путем, но нам не оставалось другого выбора", - цитирует еврокомиссара по торговле Сесилию Мальстрем портал SPON. По словам чиновницы, общие потери ЕС от односторонних действий США, которые в начале июня ввели пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы в размере 25 и 10 процентов соответственно, оцениваются в 6,4 миллиарда евро. Брюссель уже готовится к повышению пошлин на американские товары на оставшуюся сумму в 3,6 миллиарда евро. Однако в ЕС ожидают ответа на жалобу в ВТО по поводу решения Вашингтона. Специалисты отмечают, что дополнительные пошлины приведут к повышению цен на продукцию из США в Европе. Наряду с мотоциклами, одеждой и продуктами питания подорожают также различные стальные изделия, корабли и лодки.

Президент Дональд Трамп считает, что ЕС наносит вред американской экономике, так как имеет большой профицит в торговле в США. Глава Белого дома предостерегает, что в случае сопротивления со стороны европейцев будут введены штрафные пошлины на европейские автомобили запчасти.

Китай предостерег США от "метода дубинки" в переговорах
В мире США

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Порог беспошлинного ввоза товаров может быть снижен до 100 евро
Трамп на саммите G7 швырнул в Меркель конфетами
Минтруд предложил изменить систему доплат к пенсии
МЧС предупредило о приходе в Москву 30-градусной жары‍