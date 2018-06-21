С пятницы вступает в силу распоряжение Евросоюза о введении пошлин в размере 25 процентов на товары из США, включая продукцию из стали и алюминия, кукурузу, арахисовое масло, джинсы и мотоциклы. Это позволит обеспечить дополнительные поступления в казну в размере 2,8 миллиарда евро, сообщает Еврокомиссия.

"ЕС не хотел идти таким путем, но нам не оставалось другого выбора", - цитирует еврокомиссара по торговле Сесилию Мальстрем портал SPON. По словам чиновницы, общие потери ЕС от односторонних действий США, которые в начале июня ввели пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы в размере 25 и 10 процентов соответственно, оцениваются в 6,4 миллиарда евро. Брюссель уже готовится к повышению пошлин на американские товары на оставшуюся сумму в 3,6 миллиарда евро. Однако в ЕС ожидают ответа на жалобу в ВТО по поводу решения Вашингтона. Специалисты отмечают, что дополнительные пошлины приведут к повышению цен на продукцию из США в Европе. Наряду с мотоциклами, одеждой и продуктами питания подорожают также различные стальные изделия, корабли и лодки.

Президент Дональд Трамп считает, что ЕС наносит вред американской экономике, так как имеет большой профицит в торговле в США. Глава Белого дома предостерегает, что в случае сопротивления со стороны европейцев будут введены штрафные пошлины на европейские автомобили запчасти.