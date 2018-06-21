ЕС в пятницу введет пошлины на ряд товаров из США

Европейский союз начнет взимать импортные пошлины в размере 25 процентов на ряд американских товаров, начиная с пятницы, в ответ на американские тарифы, введенные в отношении стали и алюминия в начале этого месяца, говорится в заявлении Европейской комиссии.

Комиссия официально приняла закон, устанавливающий пошлины на американские товары на сумму в 2,8 миллиарда евро (3,2 миллиарда долларов), включая продукцию из стали и алюминия, а также такие продукты, как кукуруза и арахис, бурбон, джинсы и мотоциклы, сообщает Reuters.

По оценке аналитиков, подобный шаг может способствовать обострению торговой войны между Старым и Новым светом, начавшейся с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа.

Как подчеркнула комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём, "одностороннее и необоснованное" решение Вашингтона оставило ЕС без выбора. Она назвала ответ ЕС пропорциональным и соответствующим правилам Всемирной торговой организации и заявила, что пошлины будут сняты, как только Вашингтон отменит свои тарифы на металлы. Экспорт стали и алюминия в ЕС, который сейчас осуществляют американцы, в общей сложности оценивается в 6,4 миллиарда евро.

Напомним, что Дональд Трамп ввел в отношении ЕС, Канады и Мексики тарифы в 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий в начале июня этого года. В ответ Канада объявила, что будет налагать ответные тарифы на экспорт американской продукции на сумму в 16,6 миллиардов долларов с 1 июля. Мексика установила пошлины на американскую продукцию от стали до свинины и бурбона две недели назад.

Между тем, по некоторой информации, в Брюсселе рассматривается вариант увеличения в ближайшие три года в случае ужесточения торговой войны пошлин на американские товары до 50 процентов.