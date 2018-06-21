ФАС оштрафовала российскую "дочку" LG за координацию цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ООО "ЛГ Электроникс РУС" на 2,5 миллиона рублей за координацию экономической деятельности реселлеров смартфонов LG, сообщает антимонопольное ведомство.

"Российская "дочка" LG осуществляла контроль за соблюдением реселлерами рекомендованных розничных цен, который включал в себя, среди прочего, регулярный сбор данных о ценах при помощи специального ценового алгоритма, а также предоставление самими реселлерами работникам ООО "ЛГ Электроникс Рус" информации о несоблюдении их конкурентами рекомендованных розничных цен", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ФАС, нарушение антимонопольного законодательства длилось более года. При этом смягчающими обстоятельства были признаны добровольное прекращение противоправного поведения до возбуждения антимонопольного дела и содействие при проведении расследования.