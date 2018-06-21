Фермеры смогут строить дома на землях сельхозназначения

Поправки в Земельный кодекс позволят фермерам на определенных условиях строить дома на землях сельскохозяйственного назначения.

Правительство на заседании в четверг рассмотрело законопроект, устраняющий неопределенность в правовом регулировании вопросов определения видов разрешенного использования земельных участков. "У фермеров в этом случае появляется возможность строить дома на землях сельхозназначения, - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. - Разумеется при определенных ограничениях как по предельным параметрам домов, так и по запрету на перепродажу земли под этими домами".

Также граждане, арендовавшие землю для личного подсобного хозяйства или огородничества, смогут выкупить ее без торгов при условии надлежащего использования в течение трех и более лет.

Законопроект защищает и интересы собственников земли. Например, если регламент ее использования был изменен без согласования с ними, то убытки должны гаситься за счет бюджета соответствующего уровня.