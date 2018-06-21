Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой

Фотография с мертвыми собаками, якобы отравленными в России незадолго до чемпионата мира по футболу, оказалась подделкой. Ранее "фейковый" снимок активно репостился в социальных сетях.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Stern, кадр, обрезанная часть которого распространялась даже в СМИ, был сделан фотографом Reuters в 2016 году в Пакистане. Так, в верхней части оригинального изображения можно заметить моторикш, а также рекламу на языке урду.
Dogs killed in Russia before 2018 FIFA World Cup. Enjoy the football! pic.twitter.com/mLxat6tuV4— O.Branashko (@AOleksiy) 15 июня 2018 г.
Fake news: Russia dog execution image actually shot in Pakistan 2016 (PHOTO) https://t.co/aFuP9DNSHu— Citizen Halo 🇫🇮🐦 (@haloefekti) 18 июня 2018 г.