Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой

Фотография с мертвыми собаками, якобы отравленными в России незадолго до чемпионата мира по футболу, оказалась подделкой. Ранее "фейковый" снимок активно репостился в социальных сетях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Stern, кадр, обрезанная часть которого распространялась даже в СМИ, был сделан фотографом Reuters в 2016 году в Пакистане. Так, в верхней части оригинального изображения можно заметить моторикш, а также рекламу на языке урду.

Dogs killed in Russia before 2018 FIFA World Cup. Enjoy the football! pic.twitter.com/mLxat6tuV4 — O.Branashko (@AOleksiy) 15 июня 2018 г.