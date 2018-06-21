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21.06.2018 14:26
Рубрика: В мире

Генсек ООН: Интересы США и России по Сирии совпадают

Текст: Александр Ленин

Российские и американские интересы по Сирии совпадают. Москва и Вашингтон, как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, не имеют серьезных противоречий по данной проблеме.

"Я глубоко убежден, что нет фундаментального противоречия со стратегической точки зрения между США и Российской Федерацией по поводу Сирии или Ближнего Востока в целом. Интересы двух стран здесь совпадают", - заявил он в ходе выступления в Международном дискуссионном клубе "Валдай". Его слова приводит агентство ТАСС.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Напомним, что Гутерриш прибыл в Москву 20 июня. В этот же день с генсеком ООН пообщался президент РФ Владимир Путин. Сегодня прошли переговоры главы Организации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны затронули актуальную международную повестку, в том числе проблему сирийского урегулирования.

Примечательно, что Антониу Гутерриш воспользовался случаем и посетил матч Чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко. По мнению генерального секретаря, Россия хорошо справилась с организацией спортивного события.

"Поздравляю вас с прекрасной организацией турнира", - сказал он.

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