Глава департамента денежно-кредитной политики покинет Банк России

Нынешний директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев решил уйти из ЦБ с 25 июня.

С 26 июня и.о. директора департамента денежно-кредитной политики Банка России будет текущий заместитель Дмитриева Андрей Липин. С 20 августа 2018 года департамент возглавит Алексей Заботкин, руководитель управления инвестиционной стратегии "ВТБ Капитала".

"Игорь Александрович проработал в Банке России 20 лет, последние 5 лет возглавлял Департамент денежно-кредитной политики. Именно в этот период происходил очень важный и очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в прошлом году цели по инфляции в 4 процента сложно переоценить", - сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что Дмитриев проявил себя как компетентный и рассудительный профессионал и пожелала ему успеха в новых проектах.

Банк России реализует денежно-кредитную политику в рамках таргетирования инфляции, то есть приоритет регулятора - обеспечение стабильно низкой инфляции. Цель, установленная ЦБ, - удерживать годовой темп роста потребительских цен вблизи 4 процентов. По итогам 2017 года инфляция составила 2,5 процента. В 2018 году, по прогнозу Банка России, показатель вырастет до 3,5-4 процента.