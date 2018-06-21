Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие во втором саммите руководителей полицейских служб государств - членов ООН, открывшемся в Нью-Йорке.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что запланировано выступление Владимира Колокольцева на саммите, а также двусторонние встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, главой департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном.

А официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в саммите примут участие главы правоохранительных ведомств из 193 стран мира. По его словам, они должны представить ООН собственное видение деятельности полиции и обсудить возможные договоренности для повышения эффективности борьбы с угрозами безопасности, прежде чем они приобретут трансграничный характер.

Напомним, впервые саммит руководителей полицейских служб государств ООН состоялся два года назад. Тогда Колокольцев обозначил приоритеты деятельности российского МВД и заявил о готовности увеличения присутствия МВД России в миротворческих миссиях ООН. В том числе он подтвердил обязательства нашей страны по подготовке афганских правоохранителей. Сейчас главная задача полицейских миротворцев ООН - помощь местным властям в создании собственных полицейских сил. В феврале было сообщение, что 40 россиян, в том числе семь женщин, принимают участие в пяти полицейских миссиях и специальных политических миссиях ООН в Косово, Южном Судане, ДР Конго, на Гаити и на Кипре.

Вообще же, российский центр подготовки миротворцев для полицейских миссий ООН был создан еще в 2000 году в подмосковном Домодедове. А с 2006 года здесь стали готовить специалистов из других стран. Через два года этот центр первым получил соответствующую аккредитацию всемирной организации. Всего же подготовку здесь прошли свыше 1660 российских офицеров и 532 полицейских из 57 стран.