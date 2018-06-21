Глава МВД РФ прибыл в США на саммит полицейских служб

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк. Глава МВД примет участие во втором саммите руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, запланировано выступление Колокольцева на саммите, а также "двусторонние встречи с заместителем генерального секретаря ООН, главой Департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном".

Первый саммит руководителей полицейских служб стан ООН состоялся в 2016 году. два года назад. Колокольцев также принимала в нем участие. Тогда в ходе выступления он назвал приоритеты деятельности возглавляемого им ведомства. Министр заявил о готовности увеличить присутствие МВД РФ в миротворческих миссиях ООН, а также подтвердил обязательства России по подготовке афганских правоохранителей.