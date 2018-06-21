Госдума одобрила налоговые льготы для детей-инвалидов

В ближайшее время для детей-инвалидов будут введены налоговые льготы. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

В России нет возрастных ограничений по владению недвижимостью. Поэтому стать владельцем дома, квартиры, земельного участка можно прямо с рождения. Правда, самостоятельно распоряжаться ею (то есть продавать, дарить, завещать) можно только с совершеннолетия. Но налоги на владельцев недвижимости начисляются вне зависимости от возраста. Как поясняют в Федеральной налоговой службе, ранее дети-инвалиды не имели федеральных льгот при налогообложении недвижимого имущества. Они действовали только для инвалидов с детства, которые являются совершеннолетними лицами, чья инвалидность наступила до 18 лет.

По рассматриваемому в нижней палате парламента законопроекту, детей-инвалидов предлагается освободить от уплаты земельного налога с 6 соток. Также дети-инвалиды могут быть освобождены от уплаты налога на имущество физлиц на один объект определенного вида, который не используется в предпринимательской деятельности. Таким объектом может быть квартира, жилой дом, гараж или хозпостройка площадью до 50 кв. м.

Льготы будут применяться с налогового периода 2015 года.