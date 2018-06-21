Госдума приняла поправки в бюджет на 2018 год

Госдума в третьем чтении приняла поправки в федеральный бюджет на нынешний год. Впервые за долгое время госказна будет профицитной: доходы превысят расходы на 0,5% ВВП.

За счет стабилизации макроэкономической ситуации доходы госказны вырастут на 1,815 трлн рублей.

Изменения фиксируют прекращение спада в российской экономике, заявил глава Комитета палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В законе решены вопросы, связанные с дополнительной финансовой поддержкой регионов, а также отражены меры, направленные на поддержку граждан. Речь о выделении средств на школьные автобусы, машины скорой помощи, лекарства, поддержку села.

В частности, подумали о поддержке граждан, взявших ипотеку в валюте и пострадавших от смены курса. В помощь им выделяется 731,6 млн рублей, которые направят в Единый институт развития в жилищной сфере.

Наибольший объем бюджетных ассигнований (36,4 млрд рублей) будет направлен на субсидии российским компаниям автомобилестроения на компенсацию части затрат в связи с производством автомобилей. На втором месте по объемам дополнительно выделенных средств - сектор АПК. На возмещение процентной ставки по инвестиционным займам в АПК планируется выделить 26,5 млрд рублей.

Макаров назвал важным тот факт, что правительство прислушалось к мнению депутатов, и в результате закон решает те вопросы, которые Госдума поставила перед правительством в ходе рассмотрения бюджета в конце прошлого года.

В ходе работы над нынешними поправками депутаты и кабмин практически в онлайн-режиме донастраивали законопроект, ряд вопросов отражены в постановлении, которое депутаты приняли одновременно с основным документом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что в постановлении по принятию поправок в бюджет, в частности, появились поручения о том, что необходимо рассмотреть вопросы, связанные с социальной защитой Героев труда и полных кавалеров орденов Славы.

Также в результате взаимодействия решен вопрос о финансовой поддержке российских организаций инвалидов, дополнительные средства будут выделены на финансирование госпрограммы по сельскому хозяйству.

Участие в рассмотрении вопроса принял первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Отвечая на вопросы депутатов, он подтвердил, что задача правительства - увеличить в следующем году пенсию на 1000 рублей. "Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции", - подчеркнул представитель кабинета министров.

Дума и дальше продолжит плотную работу с министрами. Сегодня же руководство нижней палаты встретится с членами кабмина.

"Мы с новым составом правительства будем вырабатывать в том числе подходы к нашей работе и постараемся сделать так, чтобы эта работа была эффективной", - сказал Володин. Кроме того, он отметил, что планируются большие парламентские слушания, которые готовит комитет по бюджету и налогам.