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21.06.2018 13:25
Рубрика: Власть

Один день в СИЗО приравняли к полутора дням в колонии

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предлагающий, в частности, приравнять один день в СИЗО к полутора дням в колонии.

Изменяется порядок зачета времени содержания лица под стражей.

В настоящее время для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается по правилу "день за день". Это правило сохранится для получивших срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима. При этом один день, проведенный в СИЗО, будет приравниваться к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии; двум дням в колонии-поселении.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Не предусматривается распространение зачета дней проведения под стражей до суда для террористов, рецидивистов, а также помилованных осужденных к смертной казни.

Изменения касаются и периода содержания обвиняемого под стражей до вступления в законную силу решения суда при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части. Теперь - из расчета один день за полтора дня. В случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста - один день за два дня, для исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за три дня. При обязательных работах один день содержания под стражей будет засчитываться за восемь часов обязательных работ.

Закон о пересчете сроков наказания с учетом содержания в СИЗО будет иметь большее значение, чем амнистия, заявил его инициатор, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Этот закон круче, чем любая амнистия, я бы даже сказал, в несколько раз, - пояснил парламентарий, - он как имеет обратную силу, так и направлен вперед, в отличие от амнистии.

Дело в том, что закон будет иметь обратную силу. Перерасчет будет касаться тех, кто на сегодняшний день находятся в СИЗО, однако тех, кто уже вышел - нет.

Долгожданная реформа, по его словам, необходима, чтобы "не было желания использовать следственные изоляторы для каких-то неблаговидных целей".

Фото: Александра Мудрац / ТАСС
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- Сейчас часто наказание происходит до приговора суда, что, конечно, никуда не годится. И за это время из человека недобросовестные правоохранители выбивают либо показания, либо выбивают тот или иной бизнес - такие истории, к сожалению, редко, но случаются, - констатировал глава комитета.

На сегодняшний день наши следственные изоляторы достаточно в тяжелом состоянии, здания устарели, считает Крашенинников.

- Надеюсь, что данная новелла также приведет к более взвешенному подходу при избрании такой меры пресечения, как взятие под стражу, - заключил Крашенинников.

Работа над этим проектом закона велась ровно 10 лет, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Наконец, документ дождался своего часа при разборе нижней палатой "законодательных завалов", которые накопились с прошлых созывов.

Кстати, аналогичные законодательные нормы действуют в странах СНГ, Австрии, Дании, Германии, Швейцарии, Испании, Норвегии, Японии, КНР и других.

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