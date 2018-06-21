Иран досрочно покинул встречу комитета ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане досрочно покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене и заявил журналистам, что заседание проходит "не очень хорошо". Встреча в более узком кругу продолжается. Об этом сообщает издание Financial Times.

По мнению Зангане, страны ОПЕК+ еще очень далеки от того, чтобы повысить производительность картеля, а саму встречу он охарактеризовал как формальную. Почему, он не объяснил.

21 июня в Вене проходит девятое по счету заседание министерского комитета, который вырабатывает рекомендации для 24 стран-участниц глобального соглашения об ограничении добычи. 22 июня пройдет саммит ОПЕК, а 23 июня - полноценная встреча всех участников пакта.

Иран, попавший под новую волну американских санкций, рассчитывал, что ОПЕК осудит действия США и при принятии решения об обратном наращивании добычи учтет пожелания Ирана сохранить его долю на рынке. Источник в иранской делегации ранее заявил, что страна готова наложить вето на предложение России и Саудовской Аравии нарастить добычу на полтора миллиона баррелей в сутки, так как считает этот объем избыточным.

Итог заседания комитета ОПЕК+ будет объявлен сегодня.