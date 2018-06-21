Источник назвал внезапную причину развода Сергея Шнурова

Дело громкого развода одного из наиболее успешных отечественных артистов, лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова, приобрело новый поворот. Как удалось выяснить KP.RU, причина расставания Шнурова и "Матильды" Мозговой может быть не в измене Сергея, на что предположительно указывали некоторые моменты, а вовсе наоборот. То есть это Мозговая была музыканту неверна, и он отнесся к этому без понимания. И это именно Шнуров, уязвленный подобным положением вещей, предложил разойтись.

В результате "бывшей девочке из провинции Лене" и Шнурову предстоит теперь грустный раздел немалого имущества и общих предприятий (хотя есть и такая версия, что все происходящее - не более, чем рекламный трюк).

По словам источника издания, имя которого не названо, у Сергея - да, "измены случаются, как грипп, но не это причина расставания". Как уточнил "инсайдер", Шнуров устал от конфликтов и скандалов. Плюс Матильда - завзятая тусовщица, начала пропадать, могла не прийти домой и "в отместку начала погуливать". В то время как Шнуров, напротив, в какой-то момент попытался остепениться, стал меньше употреблять и не позволял себе лишнего.

Последней же каплей якобы стал "звоночек" доброжелателя - когда Мозговая надолго исчезла в очередной раз, Шнурова проинформировали, где она… Оказалось - девушка проводила время с их общим знакомым.

Случай "оставил осадок", полгода пара жила как на пороховой бочке, и в конце концов она "рванула". О чем, подозревает источник, оба теперь жалеют.

Сергей и Матильда сочетались браком 31 июля 2010 года. О разводе пары стало известно из публикации в Instagram артиста в конце мая.