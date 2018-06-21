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Рубрика: Общество

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Из России поставлено уникальное оборудование для ИТЭР
Текст: Александр Смоленцев
Российская газета - Спецвыпуск №7597 (134)
Для международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), который сооружается во Франции, Россия поставила в июне сверхпроводящие стренды.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Тем самым наша страна полностью выполнила свои обязательства по одному из важнейших соглашений в этом мегапроекте.

"В полном объеме изготовлены и поставлены в Международную организацию ИТЭР сверхпроводники полоидального поля для магнитной системы будущей установки, - говорится в сообщении российского проектного центра. - Сверхпроводящая электромагнитная система - одна из ключевых и самых дорогостоящих систем ИТЭР. Соглашение об изготовлении и поставке сверхпроводника, предназначенного для изготовления катушек полоидального поля, было подписано в 2009 году".

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Для выполнения Россией своих обязательств по этому соглашению на территории Чепецкого механического завода (город Глазов, Удмуртия) было организовано специальное производство. Сверхпроводник для ИТЭР - это затянутый в металлическую оболочку сверхпроводящий кабель, состоящий из стрендов - уникального композиционного изделия, содержащего около 5 тысяч тончайших сверхпроводящих волокон. Сами стренды и кабели изготавливались в России, а оболочка проводника, затягивание кабеля в оболочку и обжатие производились европейскими партнерами.

Как отмечается в сообщении, это уже вторая из 25 систем, входящих в сферу российской ответственности, изготовление которой российская сторона успешно завершила. Что и подтверждено официальным протоколом Международной организации ИТЭР. Главная цель всего проекта - продемонстрировать возможность получения термоядерной энергии в промышленных масштабах. Первую плазму на ИТЭР ожидают в 2025 году.

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