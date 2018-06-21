Как "болеют" в официальной фан-зоне Москвы

У гостей столицы нет ни одного шанса потеряться: прямо от метро Университет тянется вереница болельщиков, которым помогают волонтеры. Они не только показывают дорогу, но и объявляют счет игры для тех, кто опаздывает на трансляцию. Завсегдатаи фан-зоны советуют приходить на самые "хитовые" матчи заранее - не дожидаясь, пока полиция перекроет вход из-за наплыва народа. Впрочем, в день, когда играли сборные Португалии и Марокко, ажиотаж немного утих по сравнению с тем, что творилось на Воробьевых во время игры россиян против Египта. Тот матч эти живописные окрестности запомнят надолго. "Наверное, еще после того боления отдыхают", - со смехом кивают прохожие на группу товарищей, которые крепко посапывают под деревом. Они не воспряли духом даже после того, как после гола Криштиану под стенами высотки Университета раздался крик ликования португальцев. "Рональду! Роналду!". Но и о своем кумире они распевали на мотив "Калинки".

Здесь свое течение времени - от тайма до тайма. На экраны устремлены сотни глаз болельщиков со всего света. Некоторые прилетели в далекую Москву целыми семьями. Попадаются среди них интернациональные. На деревянном настиле устроила пикник пара, окруженная четырьмя детьми-погодками. На ней - футболка сборной Колумбии, на нем - Аргентины. "Между нами мир! - смеется Паола. - А у вас тут такая потрясающая атмосфера, что всех хочется обнять! Спасибо вам за гостеприимство!" Еще один аргентинец - барабанщик музыкальной группы - следует за своей сборной по всем городам чемпионата. "Но я еще вернусь в Москву! - трясет черными кудрями Омеро (по-нашему - Гомер). - Я тут влюбился в русскую девушку, хочу увидеть ее еще раз!"

Иностранцы пытаются добросовестно выговаривать экзотические для них названия: "Саранзск", "Нижи Ногоров". Наш белокурый мальчишка лет четырнадцати делится незабываемыми впечатлениями о том, как ехал в одном поезде с перуанскими болельщиками. Со своим ровесником из Лимы он даже поменялся футболками. "Только представьте - целый вагон перуанцев! В общем, было весело". Кстати, найти "аутентичных" перуанцев оказалось не так-то просто. Один оказался гражданином США, другой - Австралии, третий - Швеции. "А мы к вам прямо из Лимы! - попадаются, наконец, ребята прямо с земли индейской. - Конечно, сюда лететь было бы очень дорого, но мы работаем на компанию (по производству известной газировки - прим. "РГ"), так что наш работодатель нам все оплатил! Остановились мы в "Метрополе". На свои деньги покупаем только сувениры - вот, привезу дочке волка Забиваку". Кстати, в магазине фан-зоны признают: больше всего сувениров покупают именно латиноамериканцы. Так что футболок с Месси и "десяткой" уже не осталось - все разобрали уже за первые четыре дня.

Еще один перуанец с романтическим именем Хуан Карлос привез в Москву своего папу - ему почти 80, и последние 35 лет он мечтал, чтобы его страна попала на чемпионат. "Я уже посмотрел Красную площадь и Кремль, но больше всего мне запомнился дождь! Настоящий ливень прошел на днях - у нас в Лиме таких не бывает! Я впервые увидел такое своими глазами, - не скрывает восхищения перуанец. - Одно тревожно: никогда не знаешь, что таксисты напишут на бумажке в конце поездки". Хуан Карлос работает инженером-строителем. Вообще среди гостей чемпионата, конечно же, не найти обитателей фавел, но и олигархов не то что бы пруд пруди. Самый крупный бизнесмен, встретившийся на пути корреспондента "РГ", оказался владельцем шведской компании по производству тротуарной плитки. Остальные - врачи, архитекторы, риэлторы. Девушки из далекой Кении, приехавшие болеть за Сенегал, рассказывают, как восемь месяцев копили на поездку. Летели с пересадкой из Найроби в Дубаи, а оттуда - в Москву. "Экономили буквально на всем, но этого того стоит! Будем гостить в России две недели", - улыбается Дайяна, успевшая украсить щеку российским триколором.

Едва звучит финальный свисток судьи, как вся серьезность мигом улетает с Воробьевых гор. Наступает торжество смеха, веселья и танцев. В толпе мешаются марокканские фески и мексиканские сомбреро - кажется, что без них уже трудно представить Москву. Над площадкой взмывает надувной кенгуру. "Его зовут Скиппи! Он полюбил Россию", - авторитетно уверяет его хозяин, единственный австралийский болельщик на всю фан-зону, но зато самый веселый. Но вот начинается следующий матч - и карнавал затихает. Потому что пока идет футбол, весь мир подождет.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Кто пойдет дальше?

В ФИФА сообщили, как по итогам группового этапа будут определяться команды-участницы плей-офф. Места команд в группе определяются по следующим показателям: наибольшее количество набранных очков; разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира; количество забитых голов во всех матчах группового турнира. Если две и более команд будут иметь равенство по трем показателям, то начнут смотреть на количество набранных очков в матчах между командами; разницу забитых и пропущенных мячей в матчах между командами; наибольшее количество забитых голов в матчах между этими командами; наибольшее число баллов fair play (желтая карточка = -1, непрямая красная карточка = -3, прямая красная карточка = -4, желтая и прямая красная карточка = -5); жеребьевка.

Подготовил Павел Петровский

Где будем смотреть

22 июня, пятница

Первый канал

20.40. Сербия - Швейцария. Группа "Е". Второй тур. Прямая трансляция из Калининграда (с 20-минутным превью).

"Матч ТВ"

9.00. Дания - Австралия. Группа "С". Второй тур. Повтор трансляции от 21 июня из Самары.

11.40. Франция - Перу. Группа "С". Второй тур. Повтор трансляции от 21 июня из Екатеринбурга.

14.00, 16.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, репортажи, комментарии экспертов.

14.45. Бразилия - Коста-Рика. Группа "Е". Второй тур. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (с 15-минутным превью).

17.45. Нигерия - Исландия. Группа "D". Второй тур. Прямая трансляция из Волгограда (с 15-минутным превью).

19.55, 22.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

20.55. Аргентина - Хорватия.

Группа "D". Второй тур. Повтор трансляции от 21 июня из Нижнего Новгорода.

23.45. "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж.

"Евроспорт"

14.15. "Футбол. Королевская тропа". Тематическая программа.

16.30. "Его величество Футбол". Тематическая программа.

23 июня, суббота

Первый канал

14.40. Бельгия - Тунис. Группа "G". Второй тур. Прямая трансляция из Москвы со стадиона "Спартак" (с 20-минутным превью).

20.40. Германия - Швеция. Группа "F". Второй тур. Прямая трансляция из Сочи (с 20-минутным превью).

"Матч ТВ"

9.20. Нигерия - Исландия. Группа "D". Второй тур. Повтор трансляции от 22 июня из Волгограда.

11.25. Бразилия - Коста-Рика. Группа "Е". Второй тур. Повтор трансляции от 22 июня из Санкт-Петербурга.

13.25. "По России с футболом". Тематическая программа.

14.00, 19.55, 22.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

18.00. Южная Корея - Мексика. Группа "F". Второй тур. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону.

20.55. Сербия - Швейцария. Группа "Е". Второй тур. Повтор трансляции от 22 июня из Калининграда.

23.30. "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж.

"Евроспорт"

12.30. "Его величество Футбол". Тематическая программа.

24 июня, воскресенье

Первый канал

14.40. Англия - Панама. Группа "G". Второй тур. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода (с 20-минутным превью).

20.40. Польша - Колумбия. Группа "Н". Второй тур. Прямая трансляция из Казани (с 20-минутным превью).

"Матч ТВ"

7.00. "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж.

7.20. "Лица ЧМ-2018". Тематическая программа.

7.30. Южная Корея - Мексика. Группа "F". Второй тур. Повтор трансляции от 23 июня из Ростова-на-Дону.

9.40. Бельгия - Тунис. Группа "G".

Второй тур. Повтор трансляции от 23 июня из Москвы со стадиона "Спартак".

11.45, 13.10. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, репортажи, комментарии экспертов.

12.20. "По России с футболом". Тематическая программа.

14.55. Германия - Швеция. Группа "F". Второй тур. Повтор трансляции от 23 июня из Сочи.

16.55, 19.55, 22.55. "Все на Матч! Чемпионат мира-2018". Прямые включения из студии, комментарии экспертов.

17.45. Япония - Сенегал. Группа "Н". Второй тур. Прямая трансляция из Екатеринбурга (с 15-минутным превью).

23.45. "Чемпионат мира. Live". Специальный репортаж.

"Евроспорт"

6.00, 9.30. "Футбол. ФИФА". Тематическая программа.

10.00, 13.45. "Футбол. Королевская тропа". Тематическая программа.

Подготовил Илья Трисвятский