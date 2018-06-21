Если подняться на крышу знаменитого парижского универмага "Галери Лафайет", то там посетителей будет ждать большой сюрприз. На десяти сотках разбит самый настоящий огород. Зеленый лук, петрушку, укроп, прочие ароматические травы, а также ягоды выращивают энтузиасты из небольшой компании "Париж под клубникой", которая специализируется на внедрении садов и огородов в урбанистическую среду. Причем дело оказалось вполне рентабельным: продукцию охотно закупают ближайшие рестораны и овощные лавки.

Инициативу активно поддерживает муниципалитет Парижа. Именно он еще пару лет назад запустил проект "Парикультёр", цель которого - массово озеленить крыши, а также стены зданий. Как на днях заявила мэр французской столицы Анн Идальго, этой программой в перспективе 2020 года будут охвачены 100 гектаров городских "поднебесных" площадей, а урожай овощей и фруктов должен составить как минимум 400 с лишним тонн.

С тем чтобы сказку сделать былью, городские власти всячески помогают столичным садоводам и огородникам в поисках участков. На сегодня договоры о сотрудничестве в рамках проекта "Парикультёр" заключены с семью десятками предприятий и организаций. Из них примерно половина уже развернула свою деятельность, как это сделали Мишель Депорт и Луиза Дуйе. Не без протекции муниципалитета они получили участок в 450 кв. метров на крыше медицинского центра "Лашамбоди". Мишель и Луиза вот уже второй год подряд собирают урожай помидоров, моркови, кабачков, сладкого перца - всего 40 наименований овощей и ягод.