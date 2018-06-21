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Рубрика: В мире

Бонжур, городская морковка

На крышах Парижа будут яблони цвести
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
Если подняться на крышу знаменитого парижского универмага "Галери Лафайет", то там посетителей будет ждать большой сюрприз. На десяти сотках разбит самый настоящий огород. Зеленый лук, петрушку, укроп, прочие ароматические травы, а также ягоды выращивают энтузиасты из небольшой компании "Париж под клубникой", которая специализируется на внедрении садов и огородов в урбанистическую среду. Причем дело оказалось вполне рентабельным: продукцию охотно закупают ближайшие рестораны и овощные лавки.

Инициативу активно поддерживает муниципалитет Парижа. Именно он еще пару лет назад запустил проект "Парикультёр", цель которого - массово озеленить крыши, а также стены зданий. Как на днях заявила мэр французской столицы Анн Идальго, этой программой в перспективе 2020 года будут охвачены 100 гектаров городских "поднебесных" площадей, а урожай овощей и фруктов должен составить как минимум 400 с лишним тонн.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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С тем чтобы сказку сделать былью, городские власти всячески помогают столичным садоводам и огородникам в поисках участков. На сегодня договоры о сотрудничестве в рамках проекта "Парикультёр" заключены с семью десятками предприятий и организаций. Из них примерно половина уже развернула свою деятельность, как это сделали Мишель Депорт и Луиза Дуйе. Не без протекции муниципалитета они получили участок в 450 кв. метров на крыше медицинского центра "Лашамбоди". Мишель и Луиза вот уже второй год подряд собирают урожай помидоров, моркови, кабачков, сладкого перца - всего 40 наименований овощей и ягод.

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