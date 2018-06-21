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Рубрика: Экономика

Ну, сидят они ... И что?

Защитить предпринимателей от скоропалительных выводов правоохранителей
Текст: Мария Орехова (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
Вы что-нибудь слышали о городке Барыш? В этом небольшом провинциальном городе в 2012 году был возрожден после банкротства производитель мясных консервов - Барышский мясокомбинат. Сейчас это современное пищевое производство, один из главных работодателей и налогоплательщиков Барышского района Ульяновской области. Но последнее время дела на отлаженном производстве идут не так гладко, как хотелось бы.

В 2017 году под следствие попали учредитель ООО "Барышский мясокомбинат" (БМК) и генеральный директор ООО "Агросоюз "Любава" Михаил Лакшин, а также исполнительный директор агросоюза Михаил Родников и гендиректор входящего в "Агросоюз "Любава" ООО "Мценский мясокомбинат" Дмитрий Атрощенко. Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ послужила проверка военной прокуратуры, которая выявила несоответствие поставляемой продукции условиям госконтракта.

По версии следствия, в поставляемых силовым ведомствам сухих пайках, в мясных консервах было обнаружено несоответствие сырья.

Постановление Тверского суда Москвы было жестким: "Избрать крайнюю меру пресечения в виде содержания под стражей". Ходатайство защиты об изменении меры пресечения Мосгорсуд отклонил. На сегодняшний день предприниматели провели в СИЗО уже восемь месяцев.

Суд решит, было ли совершено преступление и вынесет приговор. Но вопрос в том, нужно ли и оправданно ли держать подозреваемых под стражей сейчас, пока идет следствие? Не доказано!

По делу "БМК" есть заключение профессора кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ Павла Яни. Есть обращения Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова к генпрокурору РФ Юрию Чайке, председателю СК РФ Александру Бастрыкину и председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой.

В частности, Борис Титов считает заключение под стражу необоснованным и просит рассмотреть возможность изменить меру пресечения на такую, которая не связана с лишением свободы. И Титов, и Яни приходят к одному выводу: инкриминируемое деяние относится к сфере предпринимательской деятельности.

Адвокат подследственного М.Лакшина считает судебные решения в его отношении незаконными, необоснованными, немотивированными и подлежащими отмене. Постановлением судьи Верховного суда кассационная жалоба адвоката передана для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции - в президиум Московского городского суда.

- Нет ни малейших указаний на то, что предприниматели могут скрыться от следствия, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства, - говорит адвокат Дмитрий Григориади. - У Лакшина, например, заграничный паспорт изъят, живет он в России, у него двое детей и престарелая мать. Он - потомственный военный, участвовал в боевых действиях в "горячих" точках, имеет награды. Никто из фигурантов не препятствовал расследованию. Ни у кого не обнаружено зарубежных активов, весь их бизнес сосредоточен в нашей стране. Мы можем рассматривать постановление Верховного суда как признание деятельности Лакшина и Атрощенко предпринимательской. И если действия бизнесменов относятся к предпринимательской сфере, то согласно статье 108-й УПК, к ним должны применяться другие меры пресечения: домашний арест, освобождение под залог.

Практика показывает, что, когда владельцы и руководители предприятий еще на этапе расследования оказываются под стражей, это сказывается на работе их компаний. Не стал исключением и "Барышский мясокомбинат".

Экономика Бизнес

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