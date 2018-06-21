Приятно, что первый гол-красавец забил игрок нашей сборной Денис Черышев. Сын знаменитого экс-игрока столичного "Динамо" и сборной России Дмитрия Черышева играет в Испании за "Вильярреал", и стиль у него совершенно не российский. Голы в матче против Саудовской Аравии он забивал один краше другого - первый свой мяч Черышев забил, разобравшись в штрафной с двумя защитниками и вратарем, сделав счет 2:0. А в добавленное время Денис из-за штрафной ударом левой ноги отправил мяч под перекладину ворот саудовцев. В итоге наши парни добились красивой победы 5:0, а гол Черышева в ФИФА признали моментом дня, что автоматически включило его в список претендентов на самый красивый мяч ЧМ-2018.

Второй мяч Дениса Черышева в ворота сборной Саудовской Аравии был признан экспертами ФИФА "моментом дня"

Соперничать с игроком российской сборной может бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, который неотразимым подкрученным ударом отправил мяч в "девятку" ворот сборной Швейцарии.

Как Мануэль победил Марадону

Перед самым стартом ЧМ-2018 на сайте ФИФА провели опрос среди болельщиков. По его результатам фантастический гол мексиканца Мануэля Негрете был самым красивым в истории чемпионатов мира.

Свой шедевр Негрете сотворил на первенстве мира 1986 года в Мексике. В поединке 1/8 финала Мексика обыграла Болгарию со счетом 2:0. Негрете забил гол, впоследствии ставший историческим, на 36-й минуте. Мануэль принял мяч в 12 метрах от ворот, несколько раз подкинул его, а затем ударом в падении через себя отправил в угол.

Второе место в опросе болельщиков занял гол бразильца Эдера, забитый в ворота сборной России в 1982 году. Тогда Эдер получил мяч за пределами штрафной площадки, подбросил его во время движения и ударом с внешней стороны стопы отправил в ближнюю "девятку". Гол, забитый на 88-й минуте, позволил бразильцам выиграть 2:1.

32 гола претендовали на звание самого красивого мяча, забитого на чемпионатах мира

Отметим,что всего на выбор любителям футбола ФИФА представила 32 гола. В списке претендентов были Диего Марадона, Робин ван Перси, Пеле, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Филипп Лам, Роналдиньо, Роберто Баджо, Деннис Бергкамп, Макси Родригес, Майкл Оуэн, Диего Форлан и другие.

Любопытно, что в последние десятилетия вне конкуренции, согласно разным опросам (в том числе и ФИФА), считался мяч, забитый Диего Марадоной в ворота англичан 22 июня 1986 года в Мехико на 55-й минуте матча. Увы, но на этот раз мяч не вошел в число призеров, равно как и гол голландца Робина ван Перси в ворота испанцев на ЧМ-2014.

Победный гол в ворота Марокко стал для португальца Криштиану Роналду (второй справа) уже четвертым на чемпионате мира. Фото: AP

Прогноз от легенды

Мануэль Негрете, экс-полузащитник сборной Мексики, эксперт ТВ

- Я поражен игрой команд на чемпионате мира в России! Меня пленил матч в Сочи, где Португалия билась с Испанией. Потрясающий по накалу и качеству футбола поединок! Криштиану Роналду безусловно оправдывает звание лучшего игрока мира. Пока, на мой взгляд, равных ему нет. Что касается прогнозов, то мне как мексиканцу хочется увидеть в финале именно "ацтеков". Они победили Германию за счет эмоций. Мы играли в свое время так же! Для нас футбол - это часть жизни и национальной культуры. Футбол может изменить жизнь многих людей, целой страны! Статистика показывает, что, когда Мексика преуспевает в футболе, это мотивирует людей больше и эффективнее работать. Футбол - религия, и мы молимся на нашу команду. Что касается красивых мячей, то думаю, что победит тот, кто вспомнит прошлое: "ножницы" - беспроигрышный вариант!