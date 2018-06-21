Кальяны и вейпы приравняют к обычным сигаретам

Вейпы-испарители, электронные сигареты и другие устройства для употребления табака без его непосредственного горения могут попасть под действие единого антитабачного закона. Об этом шла речь на совещании с участием вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Козака.

Как подтвердили "Российской газете" в секретариате Татьяны Голиковой, действительно, принимать отдельный закон для альтернативных средств курения не планируется.

Дмитрий Козак идею отдельного регулирования электронных сигарет и вейпов также не поддержал, сообщает РИА Новости. В свою очередь, в комитете Госдумы по охране здоровья признают, что законодательных различий между обычными сигаретами и электронными быть не должно и собираются обсудить предполагаемые поправки в законодательство с представителями Минздрава 11 июля.

Член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков пояснил: электронные сигареты, вейпы и прочие системы будут регулироваться действующим антитабачным законом. То есть их нельзя будет курить в общественных местах, на стадионах, в больницах, образовательных и культурных учреждениях, у входа в метро, на вокзалах и в поездах. Запретят их рекламировать, продавать несовершеннолетним, делать в магазинах открытую выкладку этого товара. Закрепят все это поправками, которые будут внесены в антитабачный закон.

"Это обязательно надо делать, потому что вред от электронных систем нагревания табака сопоставим с вредом от обычных табачных изделий. И они формируют зависимость и втягивают в число курильщиков молодое поколение", - говорит Виктор Зыков. Без введения таких ограничений сложно будет говорить о дальнейшем снижении потребления табака.

Сейчас законодательно использование электронных сигарет не регламентировано. Но зимой 2018 года минпромторг подготовил проект закона, который приравнивает пользователей таких устройств к обычным курильщикам. Большинство ресторанов и кафе ввели такой запрет самостоятельно.

На поверхности пока остается вопрос законодательного регулирования инновационной продукции, связанной с употреблением табака - устройств, в основе которых лежит не горение и не испарение никотиносодержащей жидкости. По оценкам экспертов, число вредных веществ, выделяемых в окружающую среду, у них меньше, чем у обычной сигареты, на 90-95 процентов, поэтому использование таких устройств также может потребовать отдельного законодательного регулирования.

Кстати, как показали недавние исследования "Ромир", доля курильщиков в России сократилась за пять лет с 40 процентов населения (в 2013 году) до 31 процента (на начало этого года). Но больше стало тех, кто сменил традиционные сигареты на электронные, а также начал пользоваться системами нагревания табака, вейпами и кальянами. Сейчас доля курильщиков, предпочитающих эти приспособления, составляет 11 процентов, а в 2016 году она была четыре процента. И переход россиян на альтернативные виды курения объясняет замедление снижения доли курильщиков, поясняли эксперты "Ромир".