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21.06.2018 22:14
Рубрика: В мире

Лист совсем не кленовый

В Канаде легализуют марихуану
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
С сентября нынешнего года по всей Канаде можно будет свободно приобретать и употреблять марихуану. А в ожидании, пока законопроект, известный как "Каннабис акт", получит Королевское согласие от королевы Великобритании Елизаветы II, сторонники легализации фланируют по улицам канадских городов с национальными флагами, на которых вместо кленового листа изображен лист конопли.

Канада станет вторым в мире государством после Уругвая и первой страной G7, где легализован оборот марихуаны. Нововведение начнет действовать с сентября, но точная дата вступления закона в силу неизвестна. По данным правительства Канады, в 2015 году ее жители потратили на покупку марихуаны около 4,5 миллиарда долларов США, почти столько же, сколько на вино. Противники легализации уже назвали дату прохождения законопроекта в Сенате "печальным днем для Канады". "Полагаю, что отмена запретов приведет к появлению большего числа тех, кто употребляет наркотик", - отметил сенатор Лео Хусакос.

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Противникам легализации противостоит мощное лобби тех, кто проталкивает этот закон. В их числе - и премьер-министр Джастин Трюдо, который написал в своем Twitter: "Раньше для наших детей было слишком легко получить марихуану, а для преступников - прибыль. Но мы изменили ситуацию, когда наш план регулирования каннабиса прошел через Сенат". Ожидается, что канадцы смогут купить у лицензированных продавцов сушеную марихуану или масло из нее. Покупателю должно быть минимум 18 лет. За продажу несовершеннолетним грозит до 14 лет тюрьмы. Также станет разрешено выращивать до четырех кустов конопли дома, а при появлении в общественных местах с собой можно будет иметь до 30 граммов высушенной травы.

Запрет на употребление марихуаны был введен в Канаде в 1923 году. Насколько теперь может увеличиться число потенциальных наркоманов, никто не подсчитывал.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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