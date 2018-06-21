Криштиану Роналду зажигает на ЧМ и в то же время решает, где он начнет следующий сезон. Фото: EPA

Речь, прежде всего, о капитане португальской сборной Криштиану Роналду. Пока так и остается загадкой, где он продолжит карьеру. Сам португалец в последний раз публично высказался о своем будущем еще до старта чемпионата мира. Было это в конце мая, сразу после финала Лиги чемпионов, в котором "Реал" обыграл "Ливерпуль" и в третий раз подряд стал лучшим клубом Европы. Роналду тогда отметил, что подумывает об уходе.

Чтобы лучше понять мотивы поступков Криштиану, обратимся ненадолго к биографии его представителя - Жорже Мендеша. Или "футбольного гуру", как однажды назвал его великий сэр Алекс Фергюсон. Мендеш - самый крутой агент в мире. Помимо Роналду, с ним сотрудничают Жозе Моуринью, Давид Де Хеа, Анхель Ди Мария, Радамель Фалькао. Но главным активом Жорже, безусловно, всегда был и остается Криштиану.

Форсируя уход Роналду, Мендеш уже успел провести переговоры как с "ПСЖ", так и с "Реалом". И если в Мадриде ему ясно дали понять, что они не собираются платить требуемые португальцем 40 миллионов евро в год, то парижане, наоборот, готовы на это. Более того, "ПСЖ" предлагает Роналду зарплату в 45 миллионов евро в год. Если португалец ответит согласием, то он станет самым высокооплачиваемым игроком мира.

Многое в этом вопросе зависит от еще одной звезды - Неймара. Поговаривают, что "Реал" готов отпустить Криштиану, но только в случае обмена на бразильца. Неймар, который с большим скандалом год назад ушел из "Барселоны", никогда не скрывал: он готов играть за мадридский клуб. Даже несмотря на возможную негативную реакцию со стороны "сине-гранатовых". К слову, многие зарубежные коллеги полагают, что именно из-за интереса "Реала" к Неймару, Мендеш и стал уговаривать Роналду сменить команду.

Агент Роналду уже провел переговоры с "ПСЖ"

Если у мадридцев не получится подписать Неймара, то возможным сменщиком Роналду может стать бельгиец Эден Азар. Он неоднократно говорил о том, что хочет играть в Мадриде. Ради осуществления мечты Азар готов расторгнуть действующий контракт с "Челси". Как на это отреагируют представители английского клуба - большой вопрос.

Статистика

Группа А

Уругвай - Саудовская Аравия - 1:0 (1:0). Второй тур. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена". 42 678 зрителей (вмещает 43 472). Судьи: Турпен, Дано, Гренгор (все - Франция).

Уругвай: Муслера (вратарь); Варела, Касерес, Х.М. Хименес, Годин, Весино (Лаксальт, 59), Санчес (Нандес, 82), Бентанкур, К. Родригес (Торрейра, 59), Суарес, Кавани.

Саудовская Аравия: Аль-Увайс (вратарь); Аль-Бурайк, Ясир, Усама, Али, Утаиф, Салем, Таисир (Хусайн, 44), Салман, Хатан (Кану, 75), Фахад (Ас-Сахлави, 78).

Гол: Суарес (ассистент - Санчес), 23.

Предупреждения: нет. Удары (в створ ворот): 13 (4) - 8 (3).

Фолы: 10 - 13. Угловые: 3 - 4. Штрафные удары: 15 - 11.

Процент владения мячом: 47% - 53%.

Лучший игрок матча: Луис Суарес (Уругвай).

Группа B

Португалия - Марокко - 1:0 (1:0). Второй тур. Москва. Стадион "Лужники". 78 011 зрителей (вмещает 78 011). Судьи: Гейгер (США), Флетчер (Канада), Андерсон (США); резервный судья - Карасев (Россия).

Португалия: Руй Патрисиу (вратарь); Седрик, Рафаэл, Пепе, Фонте, Вильям, Бернарду (Желсон, 59), Ж. Моутинью (Адриен, 89), Гонсалу, Ж. Мариу (Бруну Фернандеш, 70), Роналду.

Марокко: Эль-Кажуи (вратарь); Хакими, Бенатиа, Да Кошта, Дирар, Буссуфа, Аль-Ахмади (Фаджр, 86), Беланда (Карсела, 75), Зийех, Н. Амрабат, Бутаиб (Эль-Кааби, 69).

Гол: Роналду (Ж. Моутинью), 4.

Предупреждения: Адриен, 90 + 2 - Бенатиа, 40.

Удары (в створ ворот): 10 (2) - 16 (4).

Фолы: 19 - 23. Угловые: 5 - 7. Штрафные удары: 24 - 19.

Процент владения мячом: 47% - 53%.

Лучший игрок матча: Криштиану Роналду (Португалия).

Иран - Испания - 0:1 (0:0). Второй тур. Казань. "Казань Арена". 42 718 зрителей (вмещает 42 873). Судьи: Кунья, Таран, Эспиноса (все - Уругвай).

Иран: Бейранванд (вратарь); Резаэян, Хоссейни, Пурлиганджи, Хаджсафи (Мохаммади, 69), Эбрахими, Эзатолахи, Амири (Годдос, 86), Тареми, Азмун, Ансарифард (Джаханбахш, 74).

Испания: Де Хеа (вратарь); Карвахаль, Жорди Альба, Пике, Рамос, Иньеста (Коке, 71), Серхио, Иско, Сильва, Лукас Васкес (Асенсио, 80), Диего Коста (Родриго, 89).

Гол: Диего Коста, 54.

Предупреждения: Амири, 79; Эбрахими, 90 + 2 - нет.

Удары (в створ ворот): 5 (0) - 17 (3). Фолы: 14 - 14.

Угловые: 2 - 6. Штрафные удары: 14 - 16.

Процент владения мячом: 30% - 70%.

Лучший игрок матча: Диего Коста (Испания).