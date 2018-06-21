Россияне, не застраховавшие жилье и лишившиеся крова из-за природных катаклизмов, не останутся на улице. Но, оказывая им поддержку, государство будет учитывать их материальное положение.

Минфин подготовил поправки в законопроект о страховании жилья в России. Они предполагают, что поддержка гражданам, чье жилье пострадало в результате чрезвычайной ситуации, но не было застраховано, будет оказываться в зависимости от их материального положения. Как рассказали "РГ" в минфине, в первую очередь на помощь государства в виде компенсации или предоставления другого жилья смогут рассчитывать малоимущие. Дом или квартиру взамен разрушенных они смогут получить на условиях социального найма, то есть не в собственность.

Жилищный вопрос граждан, которые не входят в категорию малоимущих, будет решаться после того, как крышей над головой будут обеспечены первоочередники. Жилье им будет предоставляться также на условиях социального найма из жилищного фонда социального использования либо маневренного фонда - решение об этом будут принимать региональные власти.

Предлагая такие поправки, минфин рассчитывает, во-первых, перейти на более адресную поддержку пострадавших, во-вторых, стимулировать граждан страховать свое жилье, не полагаясь на помощь государства. По логике ведомства, владельцы застрахованного жилья в случае ЧС должны получать больше.

Эксперты считают, что в случае с малообеспеченными людьми государство должно брать часть расходов по страхованию жилья на себя. Фото: РИА Новости

О создании системы страхования жилья, которая позволила бы сократить выплаты из бюджета и переложить часть ответственности на страховщиков и самих граждан, власти задумались несколько лет назад после разрушительных наводнений в Крымске и на Дальнем Востоке с большим количеством пострадавших и огромным ущербом. В апреле этого года Госдума приняла законопроект в первом чтении. Доработанную версию с учетом новых предложений минфина нижняя палата парламента должна рассмотреть до ухода на каникулы.

Без крыши над головой пострадавших не оставят, но некоторым помощь придется подождать

Сейчас доля застрахованного жилья в России невелика - всего несколько процентов. Конечно, было бы хорошо, если бы граждане проявляли больше ответственности в этом вопросе, говорят эксперты.

"В ряде районов, где риск стихийных бедствий особенно высок, многие люди продолжают сейчас строить жилье без учета этого фактора. Они знают, что государство в любом случае поможет", - отмечает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Но это не совсем правильно, считает он.

"Граждане должны страховать жилье. Но наряду с этим должны также иметь возможность получать какую-то помощь от государства, если у них нет возможности быстро восстановить жилье - это наиболее приемлемая схема", - отмечает Самиев. Что касается малообеспеченных граждан, то для них можно было бы предусмотреть возможность получения субсидий, чтобы расходы на страховку были им по силам, добавляет собеседеник "РГ".

Доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в свою очередь обращает внимание на то, что в России понятие малоимущего привязано к тому доходу, который человек получает по соотношению с прожиточным минимумом. Если доход ниже прожиточного минимума, человек считается малоимущим, если выше, то его уже не относят к этой категории. Но это очень однобокий метод. В мире используется другой критерий. Граждане признаются малоимущими, если тратят больше 50 процентов своих доходов на продовольствие. Этот механизм более справедлив, поскольку в большей степени отражает возможность человека приобрести жилье, машину или другие материальные блага. Именно такую схему, по мнению Сафонова, стоило бы использовать в России.