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Рубрика: Власть

Лавров призвал мировое сообщество решать проблемы сообща

Текст: Александр Ленин

Россия призывает мировое сообщество решать актуальные вопросы международной повестки сообща и не прибегать к конъюнктурным подходам. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы отмечаем, что последовательно выступаем за объединение усилий крупных игроков в целях решений мировых проблем. Это та логика, которая заложена в уставе ООН", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Как мы уже отмечали на встрече в Кремле, это во многом зависит от состояния международной системы в целом и, конечно же, от готовности действовать коллективно, сообща, а не в одностороннем порядке и преследовать те цели, которые заложены в уставе ООН, а не односторонние задачи", - заявил российский министр.

Руководитель ООН прибыл в Москву 20 июня. Ожидается, что в ходе сегодняшних переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства стороны обсудят ситуацию в Сирии и взаимодействие России с ООН.

Ранее с Антониу Гутерриш пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным и посетил матч чемпионата мира по футболу с участием сборных Португалии и Марокко.

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