Лукашенко назвал торгово-экономические отношения основой партнерства с ЕС

Устойчивые торгово-экономические отношения считает доминантой партнерства с ЕС президент Александр Лукашенко и констатирует, что с этой целью Беларусь "четко придерживается договоренностей по сотрудничеству в "Восточном партнерстве". Об этом глава государства заявил на встрече с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, которая состоялась во Дворце Независимости.

Европейский гость прибыл в Беларусь с двухдневным визитом, цель которого - участие в десятой сессии неформального диалога министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий стран "Восточного партнерства".

Приветствуя посланника ЕС, президент РБ высоко оценил его роль "в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза". Сам факт "выстраивания в последние годы доверительных отношений РБ и ЕС" подтвердил и Йоханнес Хан.

Но формируя архитектуру отношения с той или иной страной, подчеркнул в ходе встречи белорусский руководитель, "лучше опережать какие-то события, лучше самим восстанавливать и устанавливать тесные и добрые отношения". Хуже, пояснил он, когда это происходит под давлением каких-то обстоятельств, событий. "Поэтому нам надо целенаправленно, смело и открыто идти навстречу друг другу, без давления обстоятельств", - убежден глава государства.

Он также заметил, что РБ, "несмотря на определенные трудности, порой даже очень сложные, никогда не была препятствием для вашего продвижения на Восток, в Россию, КНР, может быть, даже в Японию". Одновременно президент был вынужден обратить внимание своего визави, что в Минске, к сожалению, "этого не видят со стороны Европейского Союза".

Лукашенко откровенно пояснил гостю: "Мы будем настаивать на том, чтобы ЕС точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас. Это главная проблема и главный вопрос. Потому что торгово-экономические отношения, свобода, за которую Евросоюз радеет (в широком смысле этого слова - свобода для бизнеса, граждан) - это основополагающие принципы, на которых базируется то или иное государство".

Следует напомнить, что это уже второй приезд Йоханнеса Хана в белорусскую столицу и его вторая встреча с лидером страны. Местные обозреватели отмечают, что в последние годы отношения официального Минска с Европейским союзом развиваются достаточно позитивно, возобновлены контакты на высшем уровне, регулярными стали визиты первых лиц брюссельских структур и стран - членов ЕС. Статистика подтверждает, что ЕС является вторым по значимости рынком для белорусского экспорта, который за четыре месяца этого года достиг $3,6 млрд, что почти на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При поддержке ЕС в 2016 году для Беларуси была утверждена Стратегия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на период до 2019 года. Сейчас банк активно работает с белорусским госсектором. В августе прошлого года вступило в силу и рамочное соглашение между Беларусью и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Готовятся несколько крупных проектов в транспортной, таможенной, жилищно-коммунальной и банковской сферах для финансирования ЕИБ и ЕБРР.

Кроме того, Беларусь и ЕС ведут переговоры по совместным приоритетам партнерства. Этот документ будет определять цели и задачи сторон до 2020 года в четырех сферах: государственном управлении; экономике и рыночных возможностях; транспорте, энергоэффективности и борьбе с изменениями климата; контактов между людьми.

Подписание документа является условием для утверждения Евросоюзом финансового содействия для Беларуси на 2018-2020 годы. Ведутся также переговоры Беларуси с ЕС о заключении соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии.

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