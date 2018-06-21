Лукашенко запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр

Мировой чемпионат по футболу еще не успел достигнут в России своего зенита, а на обновленном стадионе "Динамо" белорусской столицы уже дан обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр, который пройдут в Беларуси летом 2019 года. Александр Лукашенко в торжественной тишине нажал на кнопку и на светодиодных экранах перед зрителями начались стремительно пролетать словно кометы первые секунды, затем их сменили и первые минуты, приближающие день и час церемонии открытия II Европейских игр.

Запуск сопровождался, по сообщению БЕЛТА, пиротехническим эффектом в небе над спортивной ареной и в чаше стадиона. Реконструированная спортивная арена, отметил в своем выступлении президент Беларуси, ровно через год "станет сердцем II Европейских игр - грандиозного события для Беларуси и всей мировой общественности". Здесь пройдут церемония открытия и соревнования по легкой атлетике. Королеве спорта, которая украшала еще первые Олимпийские игры в Древней Греции почти три тысячи лет назад, предоставлена одна из самых комфортных площадок для состязаний.

Особая строка в истории стадиона "Динамо", напомнил Лукашенко в своем выступлении, - Олимпиада-80. Перед ее началом сооружение пережило масштабную реконструкцию, став удобным, вместительным и красивым. А в 1982 году болельщики стали свидетелями золотого сезона футбольной команды "Динамо-Минск".

Президент выразил надежду, что нынешнее поколение динамовцев вернет ту великую славу, которая должна принадлежать ее клубам, обществу "Динамо" и этому легендарному стадиону. Лукашенко с удовлетворением отметил, что сегодня нет свободных мест на этом стадионе. И от имени всего белорусского народа, спортсменов поблагодарил строителей "за это спортивное великолепие", как он выразился.

Белорусский руководитель встретился на стадионе с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коу. В беседе с визави президент, в частности, напомнил и о планах по проведению в Беларуси первого в мировой истории легкой атлетики международного легкоатлетического матча сборных Европы и США в сентябре 2019 года.

Себастьян Коэ дал высокую оценку готовности спортивных объектов Минска к предстоящим спортивных баталиям. Он отметил и значительный вклад белорусской стороны в борьбу с допингом и в выполнение взятых на себя обязательств. На встрече также присутствовал президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.

Следует добавить, что эксперты Европейских олимпийских комитетов также высоко оценили готовность белорусской столицы за год до старта состязаний. Программа соревнований предстоящего форума практически сформирована. На нем будут разыграны более 200 комплектов наград, а соревнования по 10 видам спорта будут отборочными на Олимпийские игры в Токио. II Европейские игры, как уже сообщал "СОЮЗ", пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в таких видах спорта, как бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.