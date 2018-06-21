Mail.ru представила новую почту и логотип

Компания Mail.ru Group в ходе презентации, прошедшей вечером 20 июня, представила обновленный интерфейс почтовой службы, а также показала новый логотип, который лишился окончания ".ru" - теперь он выглядит как "@mail".

Новая концепция электронной почты получила название EGO. В числе новых возможностей - оплата различных услуг. Например, можно будет оплатить мобильную связь, штрафы ГИБДД, перевести средства. В недалеком будущем партнеры компании, такие как кинотеатр ivi.ru, книжный магазин "Литрес" и другие, смогут вставлять в письма кнопку быстрой оплаты покупок.

Кроме того, в почте появилась система тематической сортировки писем по нескольким категориям - путешествия, регистрации, штрафы, заказы в интернет-магазинах и так далее (похожая система существует в Gmail), сообщает "Интерфакс". Письма помечаются соответствующими их тематике метками. Также в почте появилась система быстрых ответов и отписки от рассылок (также есть в Gmail).