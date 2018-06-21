Малые спутники соберут в глобальную систему "Сфера"

Малые спутники новой глобальной космической системы "Сфера" будут выводить на орбиту в ходе кластерных запусков на тяжелых ракетах-носителях "Ангара-А5".

Об этом сообщил и.о. первого заместителя гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Николай Севастьянов. А про саму программу "Сфера", для которой в ближайшие годы планируется запустить 600 спутников, рассказал в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин.

Эти космические аппараты на низких орбитах обеспечат подвижную связь и оптическое наблюдение в режиме реального времени в любой точке Земли. Важно, что для создания системы будет внедряться технология массового производства малых спутников, основанных на принципах серийного производства, сокращающих удельные издержки. Технология многоспутниковости позволит повысить надежность системы "Сфера" в целом.

Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете "Ангара-А5", которая уже разработана. Первый стартовый комплекс для ракет-носителей "Ангара-А5" построен на космодроме Плесецк, запуск с него был успешно выполнен 23 декабря 2014 года. Второй старт под тяжелую "Ангару", как сообщали ранее в "Роскосмосе", будет построен на космодроме Восточный.