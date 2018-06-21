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21.06.2018 20:02
Рубрика: Общество

А тяжелая "АнгарА" им поможет

Малые спутники соберут в глобальную систему "Сфера"
Текст: Наталия Славина
Российская газета - Спецвыпуск №7597 (134)
Малые спутники новой глобальной космической системы "Сфера" будут выводить на орбиту в ходе кластерных запусков на тяжелых ракетах-носителях "Ангара-А5".
Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости www.ria.ru Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости www.ria.ru

Об этом сообщил и.о. первого заместителя гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Николай Севастьянов. А про саму программу "Сфера", для которой в ближайшие годы планируется запустить 600 спутников, рассказал в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин.

Эти космические аппараты на низких орбитах обеспечат подвижную связь и оптическое наблюдение в режиме реального времени в любой точке Земли. Важно, что для создания системы будет внедряться технология массового производства малых спутников, основанных на принципах серийного производства, сокращающих удельные издержки. Технология многоспутниковости позволит повысить надежность системы "Сфера" в целом.

Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете "Ангара-А5", которая уже разработана. Первый стартовый комплекс для ракет-носителей "Ангара-А5" построен на космодроме Плесецк, запуск с него был успешно выполнен 23 декабря 2014 года. Второй старт под тяжелую "Ангару", как сообщали ранее в "Роскосмосе", будет построен на космодроме Восточный.

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