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Рубрика: Культура

Марина Звягинцева: Сначала тебя воспринимают в штыки, а потом тобой гордятся

Текст: Дарья Крутоголова
За серыми воротами Тульского историко-архитектурного музея царила ничем не прикрытая атмосфера настоящего андерграунда: деревянная сцена, с которой исполняли тяжелые песни в стиле гранж приехавшие из Москвы артисты; расписанные стены, в которых причудливо сочетаются "дворовое" творчество и настоящие картины; и как будто бы вырванные из квартир 80-ых годов комнаты, в пространстве которых играли в шахматы панки.

А на красной кирпичной стене белым ярким пятном - капельница. Из труб. Но и это еще не все: из нее по капле течет "кровь" в такой же город из труб, наполняя его. Это - работа известной художницы Марины Звягинцевой под интересным названием "кARTограмма" (это ли не отсылка к "Картонной ночи"?). В честь открытия своей инсталляции художница поговорила с "РГ" и рассказала о процессе создания уличных шедевров.

Насколько сложно исполнять свои задумки в техническом плане? Какой смысл заложен в новой инсталляции?

Марина Звягинцева: О, если говорить о конкретно КАРТограмме - двор ТИАМа вообще крайне сложный. Неравномерные стены, много газовых труб, перекрывающих доступ моим, мне надо было подобрать что-то, что вписывалось бы наиболее гармонично. Но я посмотрела, как много людей приезжают полюбоваться на сохраненную экспозицию аптеки в музее, и осознала, что надо всеми силами сохранить историю места, передать ее в своей инсталляции. Более того, нужно рассказать про музей, про то, как они пытаются взаимодействовать с городом, с людьми, оживить и внести какую-то культурную составляющую. И поэтому образ капельницы, который вливает некий огонь, некую свежую кровь стал, как мне кажется, лучшим символичным решением. Мы потратили на это полгода - и не жалеем этого времени.

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Как происходит взаимодействие со зрителем ваших работ? Имеет ли значение реакция?

Марина Звягинцева: Знаете, современное искусство - инструмент, пользуясь которым, художник идет чуть-чуть впереди своего зрителя. И поэтому зритель не всегда реагирует сразу же, обычно проходит время. У меня очень много историй о том, как сначала тебя воспринимают в штыки, а потом тобой гордятся. Бывает и столкновение: когда власти хотят этого, а те, кто должен напрямую взаимодействовать - нет. Больницу мне как-то довелось украшать, так главврач и попечительский совет всеми руками за были, а сами врачи говорили: "ну как же так? Я буду работать, а у меня в кабинете редиска, капуста, ну что за детский сад?" А потом проходит время, и они замечают, что дети не боятся к ним заходить, не плачут в коридоре и говорят сами: "а давайте в том углу еще две повесим?" Людям нужно время - адаптироваться и догнать художника. Иногда они понимают его по-своему - так, как ты сам его еще не видел, не то что под другим углом - в другой плоскости. И, собственно, когда они подходят к тебе и говорят это - ты понимаешь, что все удалось, ведь работа такого художника: втянуть зрителя в диалог, а не вещать монологом. И даже когда происходят акты вандализма (я не говорю про полное уничтожение) - зрители оживляют его и становятся частью. Город - это стихия. И она не прогнозируется.

У вас уже были инсталляции, задействующие трубы. Можно ли назвать это именно вашим инструментом, фишкой?

Марина Звягинцева: Я люблю работать с трубами. Это такая вещь, которая выживает в любом климате, достаточно мягко принимает любую форму, может через себя пропускать. Она имеет сетевую структуру - не имеет ни начала, ни конца, что, так сказать, тоже весьма символически. Это как конструктор Лего, из которого можно сложить любое изображение, вложить любой смысл, согнуть так, как тебе хочется.

Фото: Christopher Ison / English Heritage
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Как много зависит в вашей работе от названия? Приходят ли они в голову сами или приходится брать их штурмом?

Марина Звягинцева: Названия вообще вещь очень и крайне важная. Иногда они рождаются сами, как лампочка вспыхивает в голове, а иногда приходится подумать. Эту работу я очень хотела назвать как-то вроде "Реанимация", но ведь не отражает же всего! А тут пришло на ум: и картонная ночь, и олицетворение искусства (ART) и даже понятие кардиограммы связалось. Как бы все прямо-таки в кубе. Но мне на самом деле конкретно с этим названием помогли, друзья-журналисты предложили совместить. А я уж зациклилась на больничной теме - и такое бывает! Очень сложно иногда перенастроиться.

Кстати

Несмотря на то, что сама "Картонная ночь" уже закончилась, арт-инсталляция до сих пор стоит во дворе ТИАМа и, как сказала Марина Звягинцева, "надеюсь, что они останутся там надолго - а лучше навсегда".

Культура Арт Актуальное искусство

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