Медведев определил приоритетные цели при подготовке бюджета на три года

Правительство должно учитывать все существующие риски при подготовке бюджета на следующие три года, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Цели на этот период - увеличение доходов граждан, рост пенсий выше уровня инфляции и экономический рост.

Кабинет министров приступил к подготовке проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. На первом этапе процесс, по традиции, идет на уровне правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, заседание которой премьер провел в четверг. А в ближайшие полтора месяца он планирует провести сразу серию совещаний: по расходам в основных секторах экономики, социальной сфере и межбюджетным отношениям.

Назвать комфортными современные условия для бюджетного процесса Медведев не смог - в мировой экономике сохраняются проблемы, страна по-прежнему находится под влиянием санкций. "И хотя мы доказали, что можем справляться со всеми подобными трудностями, расслабляться не стоит, поэтому при подготовке бюджета мы будем рассчитывать все риски, как, собственно, мы с вами и делали последние четыре года", - обратился глава правительства к подчиненным.

"Даже в таких условиях главная задача сейчас - обеспечить достижение целей национального развития, - указал он. - Эти цели определены в указе от 7 мая 2018 года. Важнейшая из них - увеличение реальных доходов граждан нашей страны, рост пенсий выше инфляции и устойчивый экономический рост. Это предполагает решение задач в разных областях - и в здравоохранении, и в образовании, и в промышленности, и меры поддержки труда и занятости в приоритетных отраслях экономики, по развитию малого и среднего бизнеса".