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Рубрика: В мире

Минимальная зарплата в Венесуэле приблизилась к двум долларам

В Венесуэле в очередной раз увеличили минимальную зарплату в стране. Теперь она составляет 3 миллиона боливаров, а с учетом обязательных выплат на приобретение минимальной продуктовой корзины - 5,2 миллиона.

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"Работники будут получить минимальный доход в размере 5 миллионов 196 тысяч боливаров. Общий рост - на 103 процента", - приводит РИА Новости заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Последний раз зарплату в стране увеличивали в апреле. Однако из-за гиперинфляции ее рост никак не отражается на покупательской способности граждан. Сейчас курс доллара на "черном" рынке составляет 2,8 миллиона боливаров. Таким образом, минимальный доход человека в 5,2 миллиона боливаров составляет 1,85 доллара.

Венесуэла испытывает большие трудности в экономике. В стране наблюдается дефицит товаров и галопирующая инфляция. Доходы государства резко сократились из-за снижения цен на нефть.

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