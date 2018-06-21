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Рубрика: В мире

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Министры договорились развивать "умный туризм"
Текст: Чэн Си
Российская газета - Спецвыпуск №7597 (134)
В начале мая опубликован проект плана действий, согласно которому министры туризма стран - членов Шанхайской организации сотрудничества намерены продолжить работу по расширению связей в области развития туризма, туристической безопасности и исследованиям в области управления высокотехнологичным туризмом. Цель - создание общей системы "умного туризма".
Гости и участники конференции министров туризма Шанхайской организации сотрудничества в Ухань (провинция Хубэй) во время посещения пристани Zhiyin (Чжиинь). Фото: Чжоу Ди / для China Daily Гости и участники конференции министров туризма Шанхайской организации сотрудничества в Ухань (провинция Хубэй) во время посещения пристани Zhiyin (Чжиинь). Фото: Чжоу Ди / для China Daily
Гости и участники конференции министров туризма Шанхайской организации сотрудничества в Ухань (провинция Хубэй) во время посещения пристани Zhiyin (Чжиинь). Фото: Чжоу Ди / для China Daily

Конференция прошла в городе Ухань (провинция Хубэй). Это была первая встреча министров туризма ШОС с момента ее создания в 2001 году в Шанхае. Принятый проект Плана совместных действий на 2019-2020 годы должен быть представлен для подписания на саммите организации в Циндао, провинция Шаньдун, в июне.

"Международное сотрудничество в сфере туризма представляется весьма перспективным, - сказал вице-министр культуры и туризма Ли Цзиньцзао. - Таким образом, взаимодействие в сфере туризма следует рассматривать как одну из ключевых составляющих двустороннего или многостороннего сотрудничества".

Развитие туризма является важным способом укрепления дружбы между разными народами

В прошлом году к организации присоединились Индия и Пакистан. "Общая численность населения стран - членов организации составляет почти половину населения мира. Богатые туристические ресурсы в этих странах, будь то природные ландшафты или памятники культуры, раскроют потенциал развития и подчеркнут важность стран в мировом туризме", - прокомментировал господин Ли.

Zhanqiao Pier Park - популярная туристическая достопримечательность в Циндао (провинция Шаньдун). Фото: Ван Хайбинь / для China Daily

Туристские делегации государств - членов организации, включая Индию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан, рассказали о развитии туризма в своих странах и предложили углубить сотрудничество в области туристических обменов с другими государствами - членами организации. Заместитель руководителя миссии посольства Пакистана госпожа Мумтаз Захра Балох сказала, что государства - члены ШОС связаны в таких областях, как история, культура и цивилизация. Сотрудничество в области туризма между государствами-членами принесет больше возможностей для экономического развития Пакистана.

Фото: Хэ Сяобай
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По словам Захры Балох, спортивный и медицинский туризм - новые области, в которых Пакистан будет добиваться сотрудничества с Китаем и другими странами. Пакистан также будет стремиться к сотрудничеству в области туристических продуктов, связанных с традиционными фестивалями и другими празднованиями, для обеспечения процветания как Пакистана, так и стран, участвующих в обменах.

"Развитие туризма является важным способом укрепления дружбы между разными народами, что также помогает людям понять разные культуры, - сказал заместитель генерального секретаря Азиз Носиров. - Сотрудничество в области туризма будет способствовать культурному обмену вовлеченных стран".

В мире Восточная Азия Китай Экономика Туризм

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