Минтранс вернется к теме возобновления чартеров в Египет после ЧМ-2018

Представители авиавластей Египта приезжали поболеть за свою сборную по футболу на Чемпионат мира-2018, подтвердил глава Минтранса Евгений Дитрих, отвечая на вопросы журналистов.

Он, впрочем, не уточнил, затрагивался ли уже вопрос возобновления чартерных перевозок на курорты этой страны. Однако отметил, что данный вопрос будет поднят после того, как пройдет это международное футбольное событие.

На данный момент между Россией и Египтом есть регулярное авиасообщение: назначенные перевозчики летают между Москвой и Каиром. Пока только уровень безопасности в новом терминале каирского аэропорта отвечает требованиям российской стороны.