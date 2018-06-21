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21.06.2018 13:50
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил изменить систему доплат к пенсии

Текст: Марина Гусенко
Минтруд России предлагает установить единые подходы к определению прожиточного минимума пенсионеров и размера доплат к пенсиям пожилых людей, чей доход отстает от уровня прожиточного минимума.

Уведомление о разработке такого законопроекта размещено на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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В нем написано, что мониторинг практики установления в регионах размера прожиточного минимума пенсионера для определения уровня социальной доплаты к их пенсиям выявил необъективность со стороны региональных властей.

Так, в 14 регионах установленный на прошлый год размер прожиточного минимума пенсионера оказался ниже его реальной среднегодовой величины. А в 71 регионе он был завышен.

При этом при необоснованном занижении прожиточного минимума страдают малообеспеченные пенсионеры, поскольку доплаты к пенсиям в этом случае не обеспечивают соблюдение требования закона, по которому пенсия пожилого человека должна быть не ниже фактического регионального прожиточного минимума пенсионера.

В связи с этим и будут созданы единые подходы к определению размера прожиточного минимума пенсионеров.

Экономика Пенсии и пособия

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