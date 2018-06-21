Минтруд предложил изменить систему доплат к пенсии

Уведомление о разработке такого законопроекта размещено на Федеральном портале нормативных правовых актов.
В нем написано, что мониторинг практики установления в регионах размера прожиточного минимума пенсионера для определения уровня социальной доплаты к их пенсиям выявил необъективность со стороны региональных властей.
Так, в 14 регионах установленный на прошлый год размер прожиточного минимума пенсионера оказался ниже его реальной среднегодовой величины. А в 71 регионе он был завышен.
При этом при необоснованном занижении прожиточного минимума страдают малообеспеченные пенсионеры, поскольку доплаты к пенсиям в этом случае не обеспечивают соблюдение требования закона, по которому пенсия пожилого человека должна быть не ниже фактического регионального прожиточного минимума пенсионера.
В связи с этим и будут созданы единые подходы к определению размера прожиточного минимума пенсионеров.