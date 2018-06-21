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21.06.2018 17:44
Рубрика: Экономика

Минздрав прокомментировал ограничение продажи алкоголя в пластиковой таре

Текст: Ольга Игнатова
Депутатский законопроект об ограничении продажи алкоголя объемом более 0,5 литра в пластиковой таре поддержан в Минздраве России.
Фото: depositphotos.com
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"Минздрав России считает, что меры по ограничению объема любой потребительской тары, в которой реализуются алкогольные напитки (в частности, пиво, пивные напитки), направлены на снижение потребления алкоголя и сохранение здоровья граждан", - подчеркнули "РГ" в ведомстве.

По данным Минздрава, ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек. Доля людей, которые регулярно потребляют пиво, составляет сегодня 76%. Всего в структуре продаж алкогольной продукции на пиво приходится 80%, за последние 15 лет его производство в России выросло в 3 раза. И именно пиво производители для того, чтобы удешевить готовый продукт, чаще всего разливают в пластиковые бутылки.

"Дополнительно отметим, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, опасное злоупотребление алкоголем - это одномоментный прием более 60 мл этанола для мужчины и более 50 мл этанола для женщины, что эквивалентно 1,2 литра (для мужчины) и 1 литру (для женщины) пива с содержанием этилового спирта в 5%",- уточняют в минздраве. Поэтому чем меньше тара, тем лучше. Ведь меньший по объему продукт всегда дороже и люди вынуждены будут сокращать потребление, чтобы на пиве не разориться.

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В Роспотребнадзоре, в свою очередь, выразили солидарность с коллегами.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поддерживает все мероприятия, направленные на снижение алкоголизации населения нашей страны",- отметили в надзорном ведомстве.

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