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21.06.2018 15:14
Рубрика: Общество

Видео: На МКС засняли пролетающий рядом со станцией спутник

Текст: Николай Грищенко

Российский космонавт Олег Артемьев записал видео навигационный спутник, который пролетал рядом с Международной космической станциией. Ролик он выложил на странице Роскосмоса в соцсетях.

Фото: Роскосмос
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Всего за несколько часов ролик посмотрели более 31 тысяч пользователей. Видеокамера позволяет во всех подробностях разглядеть космический аппарат. Других подробностей о спутнике и обстоятельствах видеосъемки не сообщается.

Напомним, что космонавт Олег Артемьев сейчас находится на станции вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA Сереной Ауньон, Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом и Европейского космического агентства Александром Герстом.

Ранее россиянин с борта МКС пожелал сборной России по футболу достойной игры и космической энергии на чемпионате мира по футболу.

Общество Космос

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