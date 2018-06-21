Видео: На МКС засняли пролетающий рядом со станцией спутник

Заснял как спутник пролетает мимо нашего космического дома ️

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A satellite flying by the @Space_Station ️ pic.twitter.com/Wi2gE0PAPz — Oleg Artemyev (@OlegMKS) 20 июня 2018 г.

Российский космонавт Олег Артемьев записал видео навигационный спутник, который пролетал рядом с Международной космической станциией. Ролик он выложил на странице Роскосмоса в соцсетях.

Всего за несколько часов ролик посмотрели более 31 тысяч пользователей. Видеокамера позволяет во всех подробностях разглядеть космический аппарат. Других подробностей о спутнике и обстоятельствах видеосъемки не сообщается.

Напомним, что космонавт Олег Артемьев сейчас находится на станции вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA Сереной Ауньон, Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом и Европейского космического агентства Александром Герстом.

Ранее россиянин с борта МКС пожелал сборной России по футболу достойной игры и космической энергии на чемпионате мира по футболу.