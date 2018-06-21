Выпускной вечер в парке Горького будет идти в прямой трансляции на одном из центральных телеканалов, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Напомним, школьный выпускной в парке Горького начнется 23 июня в 20.00 и продлится до 6.00 следующего дня. Праздник посетят 23 тысячи выпускников. Ожидается большая программа: восемь тематических зон, 35 различных арт-объектов и интерактивных пространств, 40 звезд российской эстрады, большинство из которых голосованием выбирали сами виновники торжества. С 23 июня по всей стране пройдут школьные выпускные вечера